(sid) - Der SSC Neapel hat auch das Playoff-Rückspiel gegen Lucien Favre und OGC Nice gewonnen und steht in der Gruppenphase der Champions League. Die Italiener setzten sich am Dienstagabend 2:0 (0:0) beim Club des früheren Bundesliga-Trainers Favre durch. Bereits das Hinspiel hatte Napoli mit 2:0 gewonnen. Auch der spanische Club FC Sevilla, Olympiakos Piräus, Celtic Glasgow und NK Maribor schafften den Sprung in die Königsklasse.

José Callejon (48. Minute) und Lorenzo Insigne (89.) trafen für die starken Süditaliener gegen Nice, das mit Italiens Ex-Nationalspieler Mario Balotelli und dem Niederländer Wesley Sneijder in der Startelf angetreten war. Neapel steht damit zum zweiten Mal in Serie in der Gruppenphase der Champions League, Nice startet dagegen in der Europa League.



Auch der FC Sevilla, der slowenische Rekordchampion NK Maribor und Celtic Glasgow konnten ihren Traum realisieren.

Dem dreimaligen Europa-League-Gewinner Sevilla reichte gegen den türkischen Vizemeister Istanbul Basaksehir ein 2:2 (0:1). Das Hinspiel hatten die Andalusier 2:1 gewonnen. Maribor gewann gegen den viermaligen israelischen Meister Hapoel Be'er Sheva 1:0 (1:0).

Der schottische Serienmeister Celtic konnte sich nach dem 5:0-Erfolg im Hinspiel bei FK Astana in Kasachstan eine 3:4 (1:1)-Niederlage erlauben. Die Schotten gingen nach 41. Pflichtspielen in Serie ohne Niederlage erstmals seit November 2016 (0:2 gegen Barcelona) wieder als Verlierer vom Platz gingen.



Hoffenheim will Geschichte schreiben



Der zweite Play-off-Block findet am Mittwoch statt. Dabei will Bundesligist 1899 Hoffenheim beim FC Liverpool das 1:2 aus dem Hinspiel wettmachen und an der Anfield Road seinen erstmaligen Einzug in die Gruppenphase perfekt machen.



Zudem spielen Slavia Prag gegen APOEL Nikosia (Hinspiel 0:2), ZSKA Moskau gegen Young Boys Bern (1:0), Steaua Bukarest gegen Sporting Lissabon (0:0) und FC Kopenhagen gegen Qarabag Agdam/Aserbaidschan (0:1).



Die Gruppen der Königsklasse werden am Donnerstag in Monaco (18.00 Uhr) ausgelost.