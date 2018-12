Champions League: Lyon spielt auf Sieg

Lyon und Donezk spielen in der Champions League um den letzten freien Platz im Achtelfinale. In den anderen Gruppen geht es nur noch um Platz eins.

Lyon und Donezk spielen in der Champions League um den letzten freien Platz im Achtelfinale. In den anderen Gruppen geht es nur noch um Platz eins.

Am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase geht es nur noch in einer Partie ums Weiterkommen: Shakhtar Donezk kämpft in Gruppe F gegen Lyon um das letzte Ticket fürs Achtelfinale, Manchester City ist schon sicher weiter.

Lyon hat in Kiew die deutlich bessere Ausgangsposition ...