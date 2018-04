Der FC Liverpool steht mit einem Bein im Finale der Champions League. Am Dienstagabend setzten sich die Reds vor heimischer Kulisse mit 5:2 gegen AS Rom durch.

Champions League: Liverpool vor Finaleinzug

Der FC Liverpool steht mit einem Bein im Finale der Champions League. Am Dienstagabend setzten sich die Reds vor heimischer Kulisse mit 5:2 gegen AS Rom durch.

(dpa) - Der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp stehen nach einem Gala-Auftritt gegen AS Rom vor dem Einzug in das Endspiel der Champions League. Die Reds entschieden das Halbfinal-Hinspiel am Dienstag mit 5:2 für sich und verschafften sich eine sehr gute Ausgangslage für das Rückspiel am Mittwoch kommender Woche in Rom. Der Ägypter Salah (36.'/45.'), Mané (56.') und Firmino (61.'/68.') trafen für Liverpool.



Dzeko (81.') und Diego Perotti (85.', Handelfmeter) verkürzten mit späten Treffern noch auf 5:2.

Im zweiten Halbfinale stehen sich am Mittwoch der FC Bayern München und Real Madrid gegenüber.