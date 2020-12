Manchester United muss sich aus der Königsklasse verabschieden und der FC Barcelona kassiert vor heimischer Kulisse eine deutliche Niederlage.

Champions League: Leipzig zittert sich ins Achtelfinale

Manchester United muss sich aus der Königsklasse verabschieden und der FC Barcelona kassiert vor heimischer Kulisse eine deutliche Niederlage.

(sid) - RB Leipzig kann nach einem Prestigesieg auf Europas großer Fußball-Bühne von weiteren Erfolgen in der Champions League träumen. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann gewann am Dienstag das abschließende Gruppenspiel gegen Manchester United vor allem dank einer überzeugenden ersten Halbzeit mit 3:2 und zog zum zweiten Mal ins Achtelfinale der Königsklasse ein - obwohl die Leipziger am Ende doch noch zittern mussten.

Der überragende Angelino (2.') und Haidara (13.') sorgten früh für die beruhigende Führung für die Leipziger, die für das sichere Weiterkommen einen Sieg benötigten. Kluivert (69.') erhöhte. Für die Gäste trafen dann aber noch Fernandes (80.') per Foulelfmeter und Pogba (82.').

Nach Rassismusvorwurf: Paris SG gegen Basaksehir am Mittwoch Das nach einem Rassismusvorwurf gegen den Vierten Offiziellen unterbrochene Champions-League-Spiel zwischen Paris SG und Basaksehir Istanbul wird am Mittwoch nachgeholt.

Das Duell zwischen Paris SG und Istanbul Basaksehir wurde in der ersten Halbzeit beim Stand von 0:0 wegen einer angeblichen rassistischen Äußerung des Vierten Offiziellen aus Rumänien unterbrochen. Die Begegnung wird am Mittwoch (18.55 Uhr) fortgesetzt.

In der Gruppe G setzte sich Juventus deutlich beim FC Barcelona durch. Durch den 3:0-Sieg sicherte sich Turin den Gruppensieg. Im Camp Nou traf Cristiano Ronaldo doppelt vom Punkt - zunächst nach einem schmeichelhaften Foulelfmeter (13.'), nach der Pause nach einem Handelfmeter (52.'). McKennie hatte das 2:0 in der 20.' erzielt.

Cristiano Ronaldo verwandelt im Camp Nou gleich zwei Elfmeter. Foto: AFP

Freuen konnte sich Nationalspieler Gerson Rodrigues, der nach dem 1:0-Erfolg von Dynamo Kiew gegen Ferencvaros mit dem ukrainischen Club in das 1/16-Finale der Europa League eingezogen ist. Das Team des Luxemburgers war bereits vor dem letzten Spieltag aus der Champions League ausgeschieden.

Resultate Gruppe E Chelsea - FK Krasnodar 1:1 Rennes - FC Sevilla 1:3 Gruppe F Lazio - FC Bruges 2:2 Zenit St. Petersburg - Dortmund 1:2 Gruppe G FC Barcelona - Juventus 0:3 Dynamo Kiew - Ferencvaros 1:0 Gruppe H Paris SG - Istanbul Basaksehir (auf Mittwoch verlegt) Leipzig - Manchester United 3:2

Lazio Rom reichte das 2:2 gegen den FC Bruges in der Gruppe F für den zweiten Platz. Dortmund behauptete sich in St. Petersburg mit 2:1.



Der zuvor bereits als Gruppensieger für das Achtelfinale qualifizierte FC Chelsea trennte sich mit einem 1:1 vom FK Krasnodar. Der FC Sevilla setzte sich mit 3:1 bei Stade Rennes durch.

