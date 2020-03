Während Leipzig im Achtelfinal-Rückspiel der Fußball-Champions-League nichts anbrennen lässt, fallen im leeren Stadion von Valencia sieben Tore.

Champions League: Leipzig und Atalanta feiern

Kapitän Sabitzer hat Leipzig inmitten der Corona-Virus-Krise ein rauschendes Fußballfest beschert und den Bundesligadritten zum größten internationalen Erfolg geführt. Der Österreicher traf beim 3:0-Sieg im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Tottenham Hotspur doppelt und machte nach dem 1:0 im Hinspiel den erstmaligen Einzug ins Viertelfinale fast im Alleingang perfekt.

In der ausverkauften Red-Bull-Arena stellte Sabitzer (10.', 21.') schon frühzeitig die Weichen aufs Weiterkommen und sorgte dafür, dass sich RB in der nächsten Runde auf einen der ganz großen Clubs Europas freuen kann. Der 30 Sekunden zuvor für Sabitzer eingewechselte Forsberg erhöhte auf 3:0 (87.'). Im Gegensatz zu anderen Spielorten im Europapokal und auch in der Bundesliga durften in Leipzig die Fans trotz der Corona-Virus-Epidemie noch ins Stadion.

Für Tottenhams Trainer José Mourinho brechen dagegen schwere Zeiten an. In Leipzig blieb seine Elf bereits im sechsten Pflichtspiel in Folge ohne Sieg. Die Kritik an "The Special One" dürfte an Schärfe zunehmen, zumal Tottenham als Tabellenachter der Premier League auch um die erneute Teilnahme an der Champions League bangen muss.

Ilicic trifft vierfach

Atalanta Bergamo hat dank Ilicic den größten Erfolg der Vereinsgeschichte gefeiert. Nach einem Viererpack des Slowenen gewann der italienische Champions-League-Debütant das Achtelfinal-Rückspiel beim FC Valencia 4:3 und zog ebenfalls ins Viertelfinale ein. Bergamo hatte sich im Hinspiel 4:1 durchgesetzt.



Besondere Atmosphäre: Das Spiel zwischen Valencia und Atalanta findet ohne Zuschauer statt. Foto: AFP