(dpa/sid) - In der Champions League liegt am Mittwoch besonderes Augenmerk auf der Partie zwischen Tottenham und Real Madrid (20.45 Uhr). Die "Königlichen" aus Spanien haben am Wochenende in der Liga erneut gepatzt. Girona bezwang Cristiano Ronaldo und Co. mit 2:1. Angesichts von nun acht Punkten Rückstand auf den Tabellenführer und Erzrivalen FC Barcelona schrieben die Zeitungen nur von einem "weiteren Tritt", den das Starensemble erlitten hatte. In politisch angespannten Zeiten titelte das vereinsnahe Blatt "Marca" zudem vielsagend: "Real stimmt gegen die Liga."

Die Stimmung bei Real Madrid ist im Keller. "Das ist ein dunkler Tag. Wenn wir Titel gewinnen wollen, darf uns so etwas nicht passieren", monierte Mittelfeldspieler Isco. Teamkollege Casemiro forderte umgehend eine Steigerung, "wir sind Real Madrid", sagte er, "wir müssen besser spielen und härter arbeiten".

Denn nur dann könnte das eintreten, was Trainer Zinédine Zidane trotz herber Enttäuschung ankündigte. "Früher oder später werden sich die Verhältnisse wieder umkehren", sagte der Franzose, "ich bin nicht besorgt".

Dortmund hat noch Hoffnung



Trainer Peter Bosz hat die Hoffnung auf den Einzug von Borussia Dortmund in die K.-o.-Runde trotz geringer Chancen noch nicht aufgegeben. „Wenn es noch nicht vorbei ist, muss man daran glauben. Das werde ich machen, und das wird die Mannschaft auch machen“, sagte der Fußballlehrer vor dem Heimspiel des BVB gegen APOEL Nikosia (20.45 Uhr). „Für mich ist das morgen ein ganz wichtiges Spiel. Wir können an unserem Vertrauen arbeiten.“

Nach nur einem Punkt aus den ersten drei Gruppenspielen sind die Aussichten auf ein Überwintern in der Königsklasse auf ein Minimum gesunken. Die weiteren Gruppengegner Real Madrid und Tottenham Hotspur liegen bereits sechs Punkte vor dem BVB.



Zur Freude von Bosz sind die Personalsorgen geringer geworden. Bis auf die Langzeitverletzten Reus, Rode, Piszczek und Durm nahmen alle Profis am Tag vor der Partie am Abschlusstraining teil. Auch der zuletzt fehlende Abwehrspieler Toprak ist wieder voll belastbar und könnte in die Startelf zurückkehren. Er würde Zagadou in der Innenverteidigung ersetzen. Kapitän Schmelzer setzt auf die Heimstärke der Borussia: „Wir hatten zuletzt vier Auswärtsspiele und sind froh, dass wir wieder ein Heimspiel haben.“