Champions League: Kane vs. Lewandowski

Am Dienstag treffen in der Champions League zwei der besten Mittelstürmer aufeinander. Der Fokus beim Fußballspiel Tottenham gegen den FC Bayern liegt auf Harry Kane und Robert Lewandowski.

(sid) - Tottenham Hotspur gegen Bayern München - das wegweisende Champions-League-Spiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Dienstag (21 Uhr) in London ist auch das Duell zwischen Harry Kane und Robert Lewandowski. "Es sind die vielleicht besten Mittelstürmer der Welt im Moment. Jeder ist für seine Mannschaft gerade fast überlebensnotwendig", sagte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Im statistischen Vergleich hat Bayern-Stürmer Lewandowski (31 Jahre) aktuell die Nase klar vorne: Zehn Tore nach sechs Bundesligaspielen sind Rekord, Kane (26) kommt nach sieben Einsätzen in der Premier League immerhin auf fünf Treffer. "Kane ist ein Topspieler, der - genauso wie Robert - wahnsinnig viele Tore macht. Robert hat einen super Lauf", sagte Rummenigge: "Ich hoffe, dass Robert mehr gelingt als Harry Kane. Aber es ist nicht einfach, ihn auszuschalten. Er ist ein Weltklasse-Mittelstürmer."



Kovac: "Es gibt nichts, was Kane nicht kann"

Das zeigt ein Blick auf die historischen Daten: In 261 Pflichtspielen für die Spurs kommt der WM-Torschützenkönig von 2018 auf stolze 170 Treffer (0,65/Spiel). Doch Lewandowski toppt diese Marke noch: Er traf in 251 Begegnungen im Bayern-Dress 203-mal (0,81). Während Kane zweimal bester Schütze der Premier League war (2016 und 2017), schoss Lewandowski die Bundesliga-Torjägerkanone gleich viermal ab (2014, 2016, 2018, 2019).



International liegt aber Kane vorne: Im Nationaltrikot ist die Quote des Engländers mit 26 Treffern in 41 Spielen (0,63) besser als die des Polen (108/57 - 0,53), und auch in der Königsklasse trifft er etwas häufiger. Lewandowskis 54 Toren in 81 Spielen für die Bayern und Borussia Dortmund in der Königsklasse (0,67/Spiel) stehen 15 von Kane bei nur 20 Einsätzen gegenüber (0,75).

"Die Qualität, die er Woche für Woche in der Premier League zeigt, aber auch in der englischen Nationalmannschaft, ist sensationell gut", sagte Bayern-Coach Niko Kovac über Kane: "Es gibt nichts, was er nicht kann." Rummenigge hat sicher recht, wenn er behauptet: "Es ist für beide Mannschaften wichtig, dass ihre Nummer 9 gut auf dem Platz ist." Obwohl Mittelstürmer Kane bei den Spurs die 10 trägt.