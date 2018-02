(sid) - Die englischen Fußballclubs haben gleich zum Auftakt dem Achtelfinale in der Champions League ihren Stempel aufgedrückt. Titelanwärter Manchester City gewann beim FC Basel souverän 4:0 und dürfte das Viertelfinalticket so gut wie gelöst haben, Ligarivale Tottenham Hotspur erzielte nach 0:2-Rückstand noch ein respektables 2:2 bei Vorjahresfinalist Juventus Turin.

Im FC Liverpool (gegen den FC Porto), dem FC Chelsa (FC Barcelona) und Manchester United (FC Sevilla) sind noch drei weitere Spitzenclubs aus der Premier League im Achtelfinale vertreten. Dieses Trio ist am Mittwoch im Einsatz.

In Turin verspielte die Alte Dame erstmals in ihrer Champions-League-Historie einen Zwei-Tore-Vorsprung. Das Team hatte durch seinen argentinischen Torjäger Higuain (2.', 9.'/Foulelfmeter) einen Traumstart erwischt. Der Argentinier scheiterte allerdings auch ein Mal vom Elfmeterpunkt (45.+2.'). Für die Gäste trafen Torjäger Kane (32.') und Eriksen (71.').



Basel lässt Manchester City gewähren



Im Baseler St. Jakob-Park machten die Skyblues mit dem Schweizer Meister kurzen Prozess. Der starke Gündogan (14.', 53.'), der erstmals in dieser Saison in der Königsklasse traf, Silva (18.') und Agüero (23.') erzielten die Treffer für die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola, der in dieser Saison mit seinem Team noch vier Titel holen kann.



Für den FC Basel war die Partie bereits nach 25 Minuten gelaufen, nachdem die Gäste drei ihrer vier Chancen in diesem Zeitraum gnadenlos ausgenutzt hatten. Danach verlor der 20-malige Schweizer Champion völlig den Faden und ließ den Favoriten gewähren.