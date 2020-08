Zwei große Namen des europäischen Clubfußballs sind am Freitag im Achtelfinale der Champions League gescheitert.

Champions League: Juventus und Real Madrid scheiden aus

Manchester City hat Champions-League-Rekordsieger Real Madrid aus dem Wettbewerb geworfen. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola gewann im Achtelfinal-Rückspiel am Freitagabend gegen die Königlichen mit 2:1 und verteidigte damit den 2:1-Sieg aus dem Hinspiel vor 163 Tagen. Im Viertelfinale in Lissabon treffen die Citizens am 15. August (21 Uhr) auf Olympique Lyon.

Für Zinédine Zidane endete im Etihad-Stadion von Manchester eine beeindruckende Serie. Als Real-Trainer hatte der Franzose zuvor die Champions League bei drei Siegen (2016 bis 2018) nie nicht gewonnen, wenn er die Chance dazu hatte.

Beiden Real-Gegentoren gingen eklatante Fehler von Abwehrspieler Varane voraus. Sterling (9.') und Gabriel Jesus (68.) trafen für City, Benzema (28.') gelang der zwischenzeitliche Ausgleich.

Cristiano Ronaldo macht es spannend

Italiens Serienmeister Juventus Turin hat ebenfalls das Finalturnier der Champions League verpasst. Die Mannschaft des zweifachen Torschützen Cristiano Ronaldo gewann das Achtelfinal-Rückspiel gegen Olympique Lyon am Freitagabend zwar mit 2:1, doch das Auswärtstor ließ am Ende die Gäste jubeln. Denn im Hinspiel hatten sich die Franzosen vor der Corona-Zwangspause am 26. Februar mit 1:0 durchgesetzt.

Depay brachte Lyon in der 12.' mit einem Foulstrafstoß in Führung - und war beim Ausgleich der Italiener kurz vor der Pause der Pechvogel, als er den Ball in der Mauer stehend an die Hand bekam. Cristiano Ronaldo glich per Handelfmeter aus (43.'). Mit einem 20-Meter-Hammer (60.') belebte der Portugiese die Hoffnungen der Turiner noch einmal - doch das erlösende dritte Tor für die Mannschaft von Trainer Maurizio Sarri fiel nicht.



In der vorigen Saison der Königsklasse war Juve im Viertelfinale an Ajax Amsterdam gescheitert. Die defensivstarken Franzosen von Trainer Rudi Garcia stehen im Viertelfinale der Königsklasse damit vor der nächsten Bewährungsprobe.





