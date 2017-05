(bob) - Pjanic und Juventus Turin stehen im Finale der Champions League. Die "Alte Dame" setzte sich zu Hause mit 2:1 gegen Monaco durch und steht nun im Endspiel, das am 3. Juni im walisischen Cardiff ausgetragen wird.

Nach dem 2:0-Hinspielssieg zeigte "Juve" auch vor heimischer Kulisse, dass die Mannschaft gute Chancen auf den Titelgewinn hat. Im ersten Durchgang hatten die Gastgeber mehrere Möglichkeiten, bevor Mandzukic die "Alte Dame" in der 33.' in Führung brachte. Zwölf Minuten später traf Alves nach einer Ecke per Distanzschuss zum 2:0.

Das Duell war entschieden, Monaco wollte zwar den Druck erhöhen, doch zunächst kam Juventus im zweiten Durchgang zu weiteren Großchancen. Weil die Gäste allerdings nicht aufgaben, traf Ausnahmekönner Mbappé in der 69.' zum 1:2.

Am Ende setzte sich allerdings der Favorit durch.



Juventus Turin trifft nun auf den Gewinner des zweiten Halbfinals, das am Mittwoch um 20.45 Uhr zwischen Atletico und Real Madrid stattfindet. Das Hinspiel gewannen die "Königlichen" mit 3:0.