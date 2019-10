Fußballtrainer Antonio Conte hat Barças Champions-League-Gegner Inter Mailand wieder Leben eingehaucht. Doch das Team steht unter Zugzwang.

Champions League: Inters neue Euphorie

Daniel WAMPACH Fußballtrainer Antonio Conte hat Barças Champions-League-Gegner Inter Mailand wieder Leben eingehaucht. Doch das Team steht unter Zugzwang.

Für die Inter-Fans ist es ein Déjà-vu. Schon wieder Barcelona, schon wieder Champions-League-Gruppenphase im Camp Nou (Mittwoch, 21 Uhr). Bereits in der abgelaufenen Saison trafen der italienische sowie der spanische Topverein aufeinander. Am Ende musste sich Inter mit Rang drei begnügen, während Barça den ersten Platz in der Gruppe belegte.

Inters neuer Stürmer Romelu Lukaku war ein fehlendes Puzzleteil. Foto: AFP

Doch die Voraussetzungen sind diesmal andere als noch im Vorjahr. Der FC Barcelona tritt in der heimischen Liga längst nicht so dominant auf, während Inter in der Serie A geradezu auf Wolke sieben schwebt. Alle sechs Spiele wurden bisher gewonnen, als Tabellenführer haben die Mailänder zwei Punkte Vorsprung auf Juventus Turin. Doch nicht nur die Offensive um den Belgier Romelu Lukaku funktioniert aktuell einwandfrei, auch defensiv sind die Nerazzurri stabil. In den sechs Ligaspielen gab es bisher nämlich nur zwei Gegentreffer.

Einen großen Anteil daran hat die Transferpolitik. Rund 155 Millionen Euro gab Inter im Sommer für Transfers aus, unter anderem für Lukaku. Alexis Sanchez wurde von Manchester United ausgeliehen, der erfahrene Diego Godin kam ablösefrei von Atletico Madrid und ist eine echte Stütze in der Defensive.

Conte: „Ich werde alles geben“

Doch die wohl beste Neuverpflichtung tritt neben dem Platz in Erscheinung: Trainer Antonio Conte. „Der gute Saisonstart ist das Ergebnis einer Menge Arbeit und großer Bereitschaft seitens aller Spieler. Solch eine Einstellung ist eigentlich nicht normal, wenn man als Trainer zu einem neuen Club kommt. Ich werde für sie immer alles geben, weil sie es auch für mich tun“, erklärt der Italiener den Erfolg.

Bisher ließ Inter in dieser Saison nur in einer Partie Punkte liegen, ausgerechnet beim schwächsten Champions-League-Gegner Slavia Prag. Es sah fast schon aus, als würde der große Außenseiter gewinnen, doch in der Nachspielzeit glich Inter noch aus.

Wenn die Nerazzurri in der Gruppe gegen den FC Barcelona und Dortmund bestehen wollen, dürfen sie sich einen solch schwachen Auftritt nicht mehr leisten. Das weiß auch Conte vor der Partie gegen das ersatzgeschwächte Barça-Team, bei dem der Einsatz des frisch gekürten Weltfußballers Lionel Messi fraglich ist. Der Argentinier trainierte nach einer leichten Adduktorenverletzung erst gestern wieder mit der Mannschaft. „Wir müssen topfit und für ein intensives Spiel bereit sein. Nur so kann man den FC Barcelona schlagen“, meint Conte. „In den Dribblings müssen wir gut sein und in der Offensive etwas kreieren. Man darf Barça aber nicht sein Spiel aufziehen lassen, denn das könnte zum Problem werden.“