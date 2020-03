Achtelfinale ohne Zuschauer. Wegen der Corona-Virus-Epidemie dürfen am Mittwoch keine Zuschauer zum Duell zwischen Paris SG und dem BVB.

Champions League: Geisterspiel in Paris

Bob HEMMEN

(sid) - Das Achtelfinalrückspiel in der Champions League zwischen Frankreichs Fußballmeister Paris SG und Borussia Dortmund am Mittwoch (21 Uhr) findet wegen der Corona-Virus-Epidemie ohne Publikum im Parc des Princes statt. Diese Entscheidung gab die Polizei-Präfektur von Paris am Montag bekannt.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte zuvor bereits angeordnet, auch die sonst übliche Begegnung zwischen Spielern und Journalisten zu canceln.

Die französische Regierung hatte am Sonntag wegen der Corona-Virus-Epidemie Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern untersagt. Das Verbot gelte ab sofort und landesweit, hatte Gesundheitsminister Olivier Veran nach einem Krisentreffen verkündet.