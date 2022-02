Die UEFA und Formel 1 ziehen Konsequenzen. Das Champions-League-Finale geht nach Paris, der Sochi-Grand-Prix ist abgesagt. Wer noch folgt.

Sport 2 Min.

Absagen

Die Sportwelt reagiert auf Putins Krieg

Die UEFA und Formel 1 ziehen Konsequenzen. Das Champions-League-Finale geht nach Paris, der Sochi-Grand-Prix ist abgesagt. Wer noch folgt.

(dpa) - Das Finale der Champions League wird am 28. Mai in Paris statt in St. Petersburg stattfinden. Diese Entscheidung fällte das Exekutivkomitee der Europäischen Fußballunion am Freitag bei einer Krisensitzung aufgrund der russischen Invasion in die Ukraine.

Spielort wird das Stade de France im Vorort St. Denis sein.

Zudem entschied das UEFA-Gremium, dass russische und ukrainische Clubs in den laufenden Europacup-Wettbewerben ihre Heimspiele auf neutralem Boden ausrichten müssen.

So wollen Luxemburgs Nationalspieler die Ukraine verlassen Auch ein Tag nach Kriegsbeginn wissen die Fußball-Nationalspieler noch nicht, wann sie über die Grenze kommen. Doch es gibt Pläne.

Dies gelte auch für die Nationalmannschaften der beiden Länder in der Nations League ab diesem Sommer. Die im März anstehenden Playoffs in der Qualifikation für die WM in Katar dagegen sind FIFA-Wettbewerbe und im Zuständigkeitsbereich des Weltverbandes.

Unerwartet schneller Beschluss

Bereits am Donnerstag war aus UEFA-Kreisen berichtet worden, dass St. Petersburg die Gastgeberrolle für das wichtigste Vereinsfinale in dieser Saison wegen des militärischen Angriffs Russlands aberkannt werden wird. Mit einem schnellen Beschluss für einen Ersatzort war aber noch nicht gerechnet worden.

In einer Mitteilung bedankte sich die UEFA am Freitag nun beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron „für seine persönliche Unterstützung und sein Engagement, das prestigeträchtigste Spiel des europäischen Klubfußballs in einer Zeit einer beispiellosen Krise nach Frankreich zu verlegen“.

Neue Achtelfinal-Auslosung nach Blamage Der FC Bayern trifft doch nicht auf Atletico Madrid, auch zum Duell Lionel Messi und Cristiano Ronaldo kommt es nicht.

Die UEFA hatte die Endspiele der Königsklasse wegen der Corona-Pandemie 2020 nach Lissabon und 2021 nach Porto verlegt. 2023 ist Istanbul als Finalort vorgesehen, 2024 London und 2025 München.

Unter den derzeitigen Umständen ist es unmöglich, den Großen Preis von Russland durchzuführen. Statement der Formel 1

Formel 1 streicht Russland-Grand-Prix

Neben der UEFA ziehen auch die Verantwortlichen der Formel 1 Konsequenzen. Der für den 25. September geplanten Grand Prix in Sotschi wird aus dem Rennkalender gestrichen.

Weltmeister Max Verstappen fährt in diesem Jahr nicht in Russland. Foto: ATP images

„Wir beobachten die Entwicklungen in der Ukraine mit Trauer und Bestürzung“, teilte die Rennserie mit: „Unter den derzeitigen Umständen ist es unmöglich, den Großen Preis von Russland durchzuführen.“

Seit 2014 fährt die Formel 1 in Sotschi, der russische Präsident Wladimir Putin hat sich stets sehr für den Großen Preis auf dem Gelände des Olympiaparks an der Schwarzmeer-Küste eingesetzt.

Ab dem nächsten Jahr soll die Königsklasse gemäß Vertrag vor den Toren der Millionenmetropole St. Petersburg fahren.

Boykott der Schach-Olympiade droht

Der Schach-Weltverband Fide hat angesichts der russischen Invasion in die Ukraine eine Dringlichkeitssitzung zum frühestmöglichen Zeitpunkt anberaumt.

Indischer Teenager gewinnt gegen Weltmeister Carlsen Der 16-jährige Inder Rameshbabu Praggnanandhaa sorgt bei einem Online-Schachturnier für eine Sensation.

Beim Treffen des Fide-Rats dürfte nach dpa-Informationen auch der drohende Boykott der Schach-Olympiade, die für Ende Juli in Moskau geplant ist, auf der Agenda stehen.

Gazprom ist ein Hauptsponsor des Weltverbands, der weitere wichtige russische Partner hat. Fide-Präsident Arkadi Dworkowitsch ist Russe. Er war Organisationschef der Fußball-WM 2018 und zuvor lange Jahre in der Politik aktiv, unter anderem als einer der stellvertretenden Ministerpräsidenten in Moskau.

Das derzeit noch laufende Online-Turnier der mit 1,6 Millionen Dollar dotierten Meltwater Champions Chess Tour wird von Moskau aus gespielt. Das Finale zwischen Weltmeister Magnus Carlsen (Norwegen) und dem Russen Jan Nemponjaschtschi soll wie geplant an diesem Freitag und (morgigen) Samstag ausgetragen werden.

Fiona Steil-Antoni moderiert ohne Probleme zwölf Stunden am Stück Die Luxemburgerin ist internationale Meisterin und seit rund einem Jahr auch eine der erfolgreichsten Schachstreamerinnen bei Twitch.

Nach dpa-Informationen will der russische Großmeister Wjatscheslaw Tillitschejew bei Turnieren bis auf Weiteres nicht mehr unter russischer Flagge antreten.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.