(sid/jot) - Karl-Heinz Rummenigge träumt von einem Coup gegen die ungeschlagenen „Galacticos“ um 222-Millionen-Mann Neymar, Jupp Heynckes will mit seiner Mannschaft „ein Ausrufezeichen“ setzen – doch auf Platz eins wagt bei Bayern München keiner mehr zu hoffen. „Das ist ein unwahrscheinlicher Wunschtraum“, sagte Hummels vor dem Gigantenduell am Dienstagabend im Gruppenfinale der Champions League gegen Paris SG. „Das Spiel gewinnen und zeigen, dass der FC Bayern nicht nur eine große Historie in der Champions League hat, sondern nach wie vor zu den Topclubs zählt“, sagte Heynckes über die Marschroute, „alles andere ist unrealistisch“. Er gebe seiner Mannschaft mit: „Das ist ein Spiel, in dem es ums Prestige geht. Also: nicht ein 4:0 im Kopf haben – ein 1:0 im Kopf haben!“

Nach dem 0:3 im Hinspiel, das Carlo Ancelotti den Trainerjob gekostet und Heynckes aus dem Ruhestand befördert hatte, brauchen die Bayern einen Sieg mit vier Treffern Differenz für Rang eins, ein „Wunder von München“. Aber: Noch nie hat ein Team einen Tabellenführer am letzten Spieltag mit einem derart hohen Sieg gestürzt.



Offen darüber reden will angesichts der Ausnahmekönner beim Gegner wie Neymar, Cavani oder Mbappé niemand. Vorstandschef Rummenigge hofft, dass es zumindest gelingen wird, Paris „das Bein zu stellen“. Heynckes schwärmte gestern geradezu von PSG. Von „Weltklassespieler“ Neymar. Oder Mbappé. „Es ist überwältigend, was der Junge drauf hat.“ Aber, betonte er, „das sind auch alles nur Menschen, und wir haben ja auch nicht ganz so schlechte Stürmer“.



Kontrollierte Offensive

Ins offene Messer wie im Hinspiel, als „Rentner“ Heynckes nach getaner Hausarbeit („Kaffeemaschine säubern und entkalken“) noch „als Fan“ vor dem Fernseher saß, will der Rekordmeister nicht mehr rennen. „Wir werden nicht mit sechs Stürmern agieren“, sagte Müller. Je nach Spielstand bekomme man „vielleicht die dritte Luft“ und könne dann auf Gruppensieg gehen. „Es ist Psychologie pur“, sagte Heynckes der „Süddeutschen Zeitung“.



Gegen die geballte Offensivkraft der Franzosen werde es zunächst auf das ankommen, was er der Mannschaft seit seinem Amtsantritt vermitteln will: Stabilität. „Defensiv müssen wir stabil stehen, sonst schießen die uns ab“, sagte Boateng, Heynckes betonte: „So offen wie in Paris wird die Mannschaft nicht spielen.“



Der Coach erinnert sich noch immer etwas ungläubig an den Tag nach dem Debakel, als ihn sein Freund „Ulrich Hoeneß“ (Heynckes) morgens „gegen acht“ anrief, um ihm die Rückkehr nach München schmackhaft zu machen. Seither hat Heynckes dort viel erreicht, zehn von elf Pflichtspielen gewonnen (eine Niederlage). Paris SG wird nun zum echten Prüfstein. Gegen den „Emporkömmling“, der „mit Fremdmitteln aufgerüstet“ habe, sei „schwer anzukommen“, unterstrich er.



Atletico Madrid vor dem Aus

Paris scheint verwundbar. Neymar sorgt mit Starallüren weiter für Unruhe, am Samstag gab es bei Aufsteiger Strasbourg nahezu in Bestbesetzung die erste Niederlage. Trainer Unai Emery erwartet „ein schwieriges Spiel“. Die Bayern seien zu einem Kantersieg jederzeit in der Lage, „sie gehören zu den Mannschaften, die die Champions League gewinnen können“.



In der Gruppe C steht Atletico Madrid vor dem Aus. Der Finalist der Jahre 2014 und 2016 muss unbedingt bei Chelsea gewinnen und gleichzeitig auf einen Patzer von AS Rom gegen Qarabag hoffen. Wären Madrid und Rom nach dem Spieltag punktgleich, würde der direkte Vergleich den Spaniern das Weiterkommen ermöglichen. In der Gruppe D will Juventus, Finalist in der vergangenen Saison, mit einem Sieg bei Olympiakos Piräus alle Zweifel am Weiterkommen beseitigen. Doch in Griechenland wartet eine hitzige Atmosphäre.