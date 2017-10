(sid/dpa) - Mitte Juli verlor F91 Düdelingen im GSP-Stadion von Nikosia nach einer starken Leistung unglücklich mit 0:1. Ziemlich genau drei Monate später stolperte auch Borussia Dortmund auf Zypern. Der BVB blamierte sich nach zwei Niederlagen beim 1:1 gegen APOEL Nikosia und hat fast keine Chance mehr auf ein Weiterkommen.

Drei Tage nach dem 2:3 im Bundesligaduell gegen Leipzig präsentierte sich Dortmund in ganz schwacher Form. Nach einem Doppelpatzer von Torhüter Bürki gerieten die Westfalen durch Poté sogar in Rückstand (62.'), ehe Sokratis ausglich (67.'). Kagawa hatte danach Pech mit einem Lattenschuss (68.'), in der Nachspielzeit traf Aubameyang (90' + 3.') den Pfosten.

Dortmund schaffte es ohne Präzision und Ideen nicht, die spielerisch limitierten, aber kampfstarken Zyprer vor 15 000 Zuschauern in ihrem kleinen Stadion zu beherrschen. Auch die Rückkehr des genesenen Kapitäns Schmelzer (Außenbandteilriss) nach fünf Wochen half wenig.

Schwarzer Tag für Bürki



So igelte sich der zyprische Rekordmeister (26 Titel) und -Pokalsieger (21) mit bis zu sechs Spielern auf einer Linie ein. Die Dortmunder hatten sehr viel Ballbesitz, machten daraus aber wenig. Dem Rückstand gingen zwei dicke Fehler Bürkis voraus: Erst spielte er den Ball zu einem Gegenspieler, dann wehrte er den Schuss nach vorne ab.

Für den Einzug ins Achtelfinale benötigt der BVB in der schwierigen Gruppe H mit Real Madrid und Tottenham Hotspur ein Fußballwunder – und höchstwahrscheinlich einen Sieg beim Titelverteidiger Real am letzten Spieltag (6. Dezember). Die „Königlichen“ haben währenddessen die ersten Punkte gelassen. Madrid trennte sich am Dienstag mit 1:1 von Tottenham. Die Treffer erzielten Varane durch ein Eigentor (28.') und Cristiano Ronaldo (43.'). Mit jeweils sieben Punkten liegen Real und die „Spurs“ aber auf Achtelfinalkurs.

Leipzig bot vor 41 496 Zuschauern ein erneutes Offensivspektakel und schob sich durch den 3:2-Sieg gegen den FC Porto in der Gruppe G auf den zweiten Platz. Kapitän Orban (8.'), Forsberg (37.') und Augustin (40.') erzielten die Tore für die „Bullen“, denen der Sieg in Dortmund am vergangenen Samstag viel Selbstbewusstsein gegeben hatte. Für den portugiesischen Vizemeister trafen Aboubakar (18.') und Marcano (44.').

In Leipzig überschlugen sich vor allem vor der Pause die Ereignisse: Orban nutzte einen Abpraller zur frühen Führung, die den Gastgebern noch mehr Selbstvertrauen gab. Umso überraschender fiel der Ausgleich, bei dem sich die Leipziger Defensive einen Komplettausfall leistete. Nach einem weiten Einwurf wurde der Ball von Porto zwei Mal per Kopf verlängert, ehe er bei Torschütze Aboubakar landete.

Klopp im Dauerjubel



Sabitzer hatte kurz danach zwei Mal (20.' und 22.') das 2:1 auf dem Fuß. Forsberg und Augustin machten es später besser, doch erneut leistete sich RB eine Schwäche bei einer Standardsituation, die zum 2:3 kurz vor dem Halbzeitpfiff führte.

Nach dem Seitenwechsel war Leipzig bemüht, das Spiel etwas zu beruhigen. Die Gäste aus Portugal erhöhten ihre Offensivbemühungen, dadurch ergaben sich für RB aber auch mehr Räume zum Kontern.

In der Gruppe E feierten der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp feierten am dritten Spieltag durch das 7:0 bei NK Maribor den ersten Sieg und führen die Tabelle nun mit fünf Punkten an. Manchester City hat durch den 2:1-Erfolg gegen Neapel die K.-o.-Phase fast schon erreicht. Die Engländer liegen in der Gruppe F mit der optimalen Ausbeute von neun Punkten an der Spitze.





Resultate

Gruppe E

NK Maribor - Liverpool 0:7

Spartak Moskau - FC Sevilla 5:1

Gruppe F

Feyenoord - Shakhtar Donezk 1:2

Manchester City - Neapel 2:1

Gruppe G

Monaco - Besiktas 1:2

RB Leipzig - FC Porto 3:2

Gruppe H

APOEL Nikosia - Dortmund 1:1

Real Madrid - Tottenham 1:1