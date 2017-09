(sid/dpa) - Die Rückkehr nach Wembley soll für Borussia Dortmund ein erfolgreicher Neustart nach einem unwürdigen Abschied aus der Champions League werden. Vier Jahre nach dem verlorenen Finale gegen Bayern München und fünf Monate nach dem vom Sprengstoffattentat auf den Teambus überschatteten Viertelfinalaus gegen AS Monaco will der Bundesliga-Tabellenführer bei Tottenham Hotspur den Grundstein zum Einzug ins Achtelfinale legen.

Angesichts der starken Gruppe mit Titelverteidiger Real Madrid könnte in den Duellen zwischen der Borussia und dem zweimaligen englischen Meister die Entscheidung über den zweiten Teilnehmer an der K.-o.-Phase fallen. "Das ist die schwerste Gruppe, aber auch herausfordernd. In solchen Gruppen werden Helden gemacht", sagte Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vor dem Spiel am Mittwoch (20.45 Uhr).

Nach dem insgesamt gelungenen Saisonstart haben die Schwarz-Gelben viel Selbstvertrauen - daran änderten auch die enttäuschende Nullnummer in Freiburg, die erneute schwere Verletzung von Kapitän Schmelzer (Außenbandriss im Sprunggelenk) und der Ausfall von Bartra (Adduktorenprobleme) nichts. "Wir sind hier, um zu gewinnen. Die Spieler haben Vertrauen in die Spielweise. Das ist wichtig", sagte Trainer Peter Bosz.



Tottenham muss lediglich auf den englischen Nationalspieler Alli verzichten, der noch eine Rotsperre aus der vergangenen Europacupsaison verbüßt.

Liverpool kehrt zurück

Jürgen Klopp soll den FC Liverpool endlich aus dem „Champions-League-Schatten“ führen. Zumindest wenn es nach Luis Garcia geht. Der frühere Mittelfeldspieler, der 2004 mit den "Reds" die Champions League gewann, forderte in der britischen Tageszeitung „Daily Mail“, Klopp müsse den Verein nach drei Jahren Abstinenz in der Königsklasse „wieder relevant machen“. In den vergangenen acht Jahren ist Liverpool erst zum zweiten Mal im Wettbewerb vertreten.



Am Mittwoch kehrt der FC Liverpool ausgerechnet gegen eine spanische Mannschaft auf die Champions-League-Bühne zurück, an die Klopp negative Erinnerungen haben dürfte. Der FC Sevilla fügte ihm seine vielleicht bitterste Niederlage als Liverpool-Trainer zu. Die Spanier setzten sich am 18. Mai 2016 im Europa-League-Finale mit 3:1 gegen die Reds durch und holten die Trophäe zum dritten Mal in Folge.



Gegen Sevilla könnte auch Coutinho erstmals in dieser Saison spielen. Der Brasilianer, der heftig vom FC Barcelona umworben worden war und die Clubbosse um einen Wechsel gebeten hatte, fehlte in der Liga nach offiziellen Angaben wegen einer Rückenverletzung. Nach seiner Länderspielreise mit Brasilien war der 25-Jährige am Wochenende in der Liga noch nicht dabei. „Er kam von einem langen Flug, hatte nur zwei Kurzauftritte und drei Wochen ohne Training“, erklärte Klopp.