Im Achtelfinale der Fußball-Champions-League behauptet sich Dortmund gegen Paris SG. Atletico Madrid gewinnt gegen Titelverteidiger Liverpool.

Champions League: Dortmund und Atletico siegreich

(sid) - Borussia Dortmund hat sich dank Shootingstar Haaland in der Fußball-Champions-League gegen Paris SG eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Viertelfinale verschafft. Im Achtelfinal-Hinspiel gegen den französischen Meister und ihren ehemaligen Trainer Thomas Tuchel feierten die Westfalen nach zwei Treffern ihres norwegischen Winterzugangs einen 2:1-Erfolg.

Die Entscheidung über den Einzug in die Runde der besten Acht fällt im Rückspiel am 11. März in der Seine-Metropole.

Haaland avancierte in einer turbulenten Schlussphase zu Dortmunds Matchwinner. Der Torjäger sorgte zunächst für die Führung der Gastgeber (69.') und nach dem schnellen Ausgleich der Gäste durch Neymar (76.') auch für den Siegtreffer (77.'). Für Haaland stehen damit nach bislang erst sieben Pflichtspielen für den BVB schon elf Tore zu Buche.



Liverpool droht das Aus



Titelverteidiger FC Liverpool droht bereits im Achtelfinale das Aus. Im Hinspiel unterlagen die in der englischen Liga unangefochtenen Reds bei Atletico Madrid 0:1 und brauchen damit im Rückspiel in drei Wochen an der heimischen Anfield Road zwingend einen Sieg zum Weiterkommen.

Der spanische Nationalspieler Saul (4.') erzielte früh im Spiel den Siegtreffer für das Team von Trainer Diego Simeone. Die Rojiblancos, die 2014 und 2016 jeweils das Finale der Königsklasse erreicht hatten und beide Male dem Stadtrivalen Real Madrid unterlegen waren, dürfen damit auf den ersten Viertelfinaleinzug seit drei Jahren hoffen.