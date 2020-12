Real Madrid dominiert die Partie gegen Mönchengladbach, der Bundesligist zieht dennoch ins Achtelfinale der Champions League ein.

Champions League: Benzema köpft Real Madrid ins Achtelfinale

Bob HEMMEN Real Madrid dominiert die Partie gegen Mönchengladbach, der Bundesligist zieht dennoch ins Achtelfinale der Champions League ein.

Real Madrid und Mönchengladbach stehen im Achtelfinale der Champions League. Während die Königlichen das direkte Duell in der Gruppe B dank zwei Kopfballtoren von Benzema (9.', 32.') mit 2:0 für sich entschieden haben, profitierte der Bundesligist am Mittwochabend vom 0:0-Unentschieden zwischen Inter Mailand und Shakhtar Donetsk.

Nach Rassismus-Eklat: Paris SG sichert sich Gruppensieg Paris SG gewinnt das Champions-League-Duell mit Basaksehir, das tags zuvor wegen eines Rassismus-Vorfalls abgebrochen worden war.

Der FC Bayern wurde seiner Favoritenrolle gegen Lokomotive Moskau gerecht und siegte mit 2:0. Süle (63.') und Choupo-Mouting (80.') trafen nach dem Seitenwechsel für den deutschen Rekordmeister.

Die Bayern standen bereits vor dem letzten Spieltag als Sieger der Gruppe A fest, Atletico Madrid machte den Achtelfinaleinzug erst mit dem 2:0-Sieg in Salzburg perfekt. Hermoso (39.') und Carrasco (86.') erzielten die beiden Tore der Spanier.

Resultate am Mittwoch Gruppe A FC Bayern - Lokomotive Moskau 2:0 Salzburg - Atletico Madrid 0:2 Gruppe B Inter - Donetsk 0:0 Real Madrid - Mönchengladbach 2:0 Gruppe C Manchester City - Marseille 3:0 Olympiakos - Porto 0:2 Gruppe D Ajax - Atalanta 0:1 Midtjylland – Liverpool 1:1 Gruppe H Paris SG - Basaksehir 5:1

In der Gruppe C waren Manchester City und Porto schon vor dem letzten Spieltag ins Achtelfinale eingezogen. Die Citizens behaupteten sich mit 3:0 gegen Marseille. Torres (48.'), Aguero (77.') und Sterling (90.') waren erfolgreich. Der FC Porto gewann bei Olympiakos Piräus mit 2:0. Die Tore erzielten Otavio (10.', Handelfmeter) und Uribe (77.')

Atalanta steht wieder im Achtelfinale der Königsklasse. Foto: AFP

Atalanta hat die Gruppenphase der Champions League dank des 1:0-Erfolgs in Amsterdam zum zweiten Mal in Folge überstanden. Muriel (85.') gelang der späte Siegtreffer gegen Ajax. Midtjylland freute sich über einen Punkt gegen den bereits zuvor als Gruppensieger feststehenden FC Liverpool. Salah hatte die Reds in der ersten Minute in Führung gebracht, Scholz traf in der 62.' per Strafstoß zum Ausgleich.

In der am Dienstag wegen eines Rassismus-Vorfalls abgebrochenen Partie zwischen Paris SG und Istanbul Basaksehir siegten die Franzosen am Mittwoch deutlich mit 5:1.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.