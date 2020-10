Am zweiten Spieltag der Fußball-Champions-League kommt der Titelverteidiger nicht richtig ins Rollen. Inter Mailand patzt gegen Donetsk.

Champions League: Bayern zittern sich in Moskau zum Sieg

Am zweiten Spieltag der Fußball-Champions-League kommt der Titelverteidiger nicht richtig ins Rollen. Inter Mailand patzt gegen Donetsk.

Bayern München hat in der Fußball-Champions-League mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel seine weiße Weste gewahrt. Der Titelverteidiger gewann am Dienstag bei Lokomotive Moskau mit 2:1 und steht auch nach dem 2. Spieltag an der Spitze der Gruppe A. Goretzka (13.') und Kimmich (79.') trafen für die Mannschaft von Trainer Hansi Flick, Miranchuk (70.') hatte zwischenzeitlich ausgeglichen.

Die Bayern haben nun alle bisherigen zehn Champions-League-Spiele unter Flick gewonnen. Insgesamt stehen die Münchner in der Königsklasse bei 13 Siegen in Serie. Dies gelang bisher keiner anderen Mannschaft.

Inter scheitert an der Latte

Derweil wartet Inter Mailand weiter auf den ersten Sieg. In Gruppe B kam das Team von Trainer Antonio Conte bei Shakhtar Donetsk trotz zweier Lattentreffer nur zu einem 0:0. In der vergangenen Woche hatten Inter zum Auftakt gegen Mönchengladbach 2:2 gespielt.

Barella (16.') und Topstürmer Lukaku (42.') trafen in der ersten Halbzeit für die favorisierten Gäste nur die Latte. Auch in der zweiten Halbzeit war Inter feldüberlegen, konnte aber dies nicht in Tore ummünzen.

Inter-Stürmer Romelu Lukaku ist am Dienstagabend nicht treffsicher. Foto: AFP





