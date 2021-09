Ohne Lionel Messi fehlt den Katalanen nicht nur Kreativität. Die Münchner nutzen den erstaunlichen Klassenunterschied gnadenlos aus.

Champions League

Bayern demütigt Barcelona erneut

Ohne Lionel Messi fehlt den Katalanen nicht nur Kreativität. Die Münchner nutzen den erstaunlichen Klassenunterschied gnadenlos aus.

(SID) - Julian Nagelsmann ballte stolz die rechte Faust, auf der Tribüne des Camp Nou nahm ein strahlender Oliver Kahn huldvoll zahlreiche Glückwünsche entgegen: Bayern München hat dank „Bestia Negra“ Thomas Müller und Tor-Garant Robert Lewandowski gleich ein Ausrufezeichen in der Königsklasse gesetzt und seine Ambitionen auf Europas Fußball-Thron unterstrichen.

Der deutsche Rekordmeister siegte zum Auftakt der Champions League beim großen FC Barcelona hochverdient mit 3:0 (1:0) und baute seine historische Startserie aus. Ein erschreckend schwaches Barca, das seinen Superstar Lionel Messi schmerzlich vermisste, verpasste dagegen 13 Monate nach dem demütigenden 2:8 die erhoffte Revanche.

"Ab Mitte der ersten Halbzeit haben wir wenig zugelassen. Wir hatten viele Ballgewinne, hätten schon vor der Halbzeit mehr Tore machen können. Hier zu spielen, macht richtig Spaß. Wenn du hier 3:0 gewinnst, ist das ein klares Signal. Das freut uns sehr„, sagte Müller bei Amazon Prime und fügte mit einem Schmunzeln an: “Gegen Barca treffe ich gerne."

Müller brachte das klar überlegene Team von Trainer Nagelsmann, der sein Königsklassen-Debüt für die Münchner feierte, in der 34. Minute in Führung. Es war bereits der siebte Treffer für den 32-Jährigen in sechs Spielen gegen die Katalanen - kein Spieler hat gegen sie im Europacup öfter getroffen. Schon vor der Partie hatten spanische Medien Müller deshalb als "schwarze Bestie von Barca" bezeichnet. Torjäger Lewandowski erhöhte zweimal (56./85.).

Für die Münchner, die auch ihre starke Barcelona-Bilanz (achter Sieg im zwölften Duell) ausbauten, war es seit 2002 der 18. (!) Auftakterfolg in der Königsklasse in Serie bei einer beeindruckenden Tordifferenz von 45:2. In Gruppe E geht der Weg nur über die Bayern. Am 29. September folgt das Heimspiel gegen Dynamo Kiew.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.