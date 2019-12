In den Gruppen E bis H der Fußball-Champions-League sind die letzten Entscheidungen gefallen. Der BVB und Lyon dürfen nach Nervenspielen jubeln.

Champions League: Barça schießt Dortmund weiter

Inter Mailand hat das Achtelfinale der Champions League verpasst und muss in der Europa League weiterspielen. Der italienische Fußballclub verlor am Dienstagabend selbst gegen ein B-Team des FC Barcelona 1:2. Dafür folgt nun Borussia Dortmund dem Sieger der Gruppe F in die erste K.-o.-Runde der Königsklasse. Der BVB gewann das Parallelspiel gegen Slavia Prag mit 2:1 und rettete mit zehn Punkten noch Platz zwei hinter Barça (14).

Champions League: Liverpool feiert Gruppensieg Titelverteidiger FC Liverpool wendet einen frühen K.-o. in der Fußball-Champions-League souverän ab. Trotz Kantersieg bleibt Neapel in Gruppe E nur Rang zwei.

Weiterhin qualifizierten sich Titelverteidiger Liverpool (2:0 in Salzburg) und Neapel (4:0 gegen Genk, Gruppe E), Olympique Lyon durch ein 2:2 gegen den G-Gruppensieger Leipzig sowie der FC Chelsea (2:1 gegen Lille) und der FC Valencia (1:0 bei Ajax Amsterdam, Gruppe H).

Bereits vor dem 6. und letzten Gruppenspieltag hatten der FC Barcelona, Bayern München, Juventus Turin, Leipzig, Manchester City, Paris SG, Real Madrid und Tottenham den Sprung in die K.-o.-Runde geschafft, die am kommenden Montag in Nyon ausgelost wird. Spieltermine für das Achtelfinale sind der 18./19. und 25./26. Februar sowie der 10./11. und 17./18. März.

Memphis Depay schießt Lyon ins Achtelfinale. Foto: AFP

Resultate

Gruppe E

Neapel - Genk 4:0

Salzburg - Liverpool 0:2

Gruppe F

Dortmund - Prag 2:1

Inter - Barcelona 1:2

Gruppe G

Lyon - Leipzig 2:2

Benfica - St. Petersburg 3:0

Gruppe H

Ajax - Valencia 0:1

Chelsea - Lille 2:1