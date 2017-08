(jan/sid) - Der deutsche Fußballmeister Bayern trifft in der Gruppe B der neuen Champions-League-Saison auf Paris SG, den RSC Anderlecht und den schottischen Traditionsclub Celtic Glasgow. Für Dortmund geht die Reise wie schon im Vorjahr zu Real Madrid und Weltfußballer Cristiano Ronaldo. Weitere Gegner in Gruppe H sind Tottenham Hotspur und Apoel Nikosia.



Doch auch die Gruppen C und D haben es in sich. In Ersterer messen sich der englische Meister Chelsea, Atletico Madrid und die AS Rom. Ergänzt wird diese Vorrunde von Außenseiter Qarabag. In der Gruppe D stehen sich Finalist Juventus Turin, der FC Barcelona, Olympiakus Piräus und Sporting Lissabon gegenüber.



Großes Ziel aller Clubs ist das Finale am 26. Mai 2018 in Kiew. Der erste Spieltag findet am 12. und 13. September statt. Nach dem Ende der Gruppenphase im Dezember ziehen die Teams auf Platz eins und zwei in die K.-o.-Runde ein. Die Dritten dürfen immerhin in der Europa League weiterspielen. Für die Gruppenletzten ist die Europacupsaison vorbei. Am 11. Dezember werden die Achtelfinal-Partien ausgelost.

GRUPPE A

Benfica Lissabon

Manchester United

Basel

ZSKA Moskau



GRUPPE B

Bayern

Paris SG

Anderlecht

Celtic Glasgow



GRUPPE C

Chelsea

Atletico Madrid

AS Rom

Quarabag



GRUPPE D

Juventus Turin

FC Barcelona

Olympiakos Piräus

Sporting Lissabon



GRUPPE E

Spartak Moskau

FC Sevilla

Liverpool

Maribor



GRUPPE F

Donezk

Manchester City

Neapel

Rotterdam



GRUPPE G

Monaco

FC Porto

Besiktas Istanbul



Leipzig



GRUPPE H

Real Madrid

Dortmund

Tottenham

Nikosia