(sid) - Der zweimalige Finalist Atletico Madrid hat den Einzug in die K.-o.-Phase der Champions League verpasst. Die Madrilenen kamen beim FC Chelsea nicht über ein 1:1 hinaus, während Kontrahent AS Rom 1:0gegen Qarabag gewann. Rom sicherte sich dadurch sogar noch den Gruppensieg vor Chelsea (beide elf Punkte).

Atletico (7) tritt im neuen Jahr in der Europa League an, die es 2009 und 2012 gewonnen hatte. Die "Colchoneros" waren in den vergangenen Jahren zwei Mal im Endspiel und je einmal im Halb- und Viertelfinale gescheitert - stets am Stadtrivalen Real Madrid.

In London brachte Saul (56.') die Gäste in Führung, Chelsea kam durch ein Eigentor von Savic (75.') zum Ausgleich.



Dem FC Bayern gelang währenddessen am Dienstagabend die Revanche für die 0:3-Hinspielniederlage gegen Paris SG. Lewandowski (8.') und Tolisso (37.', 69.') trafen für den deutschen Rekordmeister, Mbappé gelang der zwischenzeitliche Anschlusstreffer für die Gäste. Trotzdem verteidigte Paris SG die Tabellenspitze.

RESULTATE UND TABELLEN

Gruppe A

Benfica - Basel 0:2

Manchester United - ZSKA Moskau 2:1

Gruppe B

FC Bayern - Paris SG 3:1

Celtic - Anderlecht 0:1

Gruppe C

Chelsea - Atletico 1:1

AS Rom - Qarabag 1:0

Gruppe D

FC Barcelona - Sporting 2:0

Olympiakos - Juventus 0:2