(dat) - Strassen wollte seine gute Leistung aus dem Hinspiel am Mittwochabend wiederholen: Doch das Rückspiel in der zweiten Runde des Challenge-Cups verlor der luxemburgische Meister in Sofia nach etwas mehr als einer Stunde deutlich mit 0:3 (13:25, 15:25, 19:25).

Damit ist Strassen aus dem Wettbewerb ausgeschieden.