(ms) - Der HB Käerjeng hat das Hinspiel in der ersten Runde des Challenge-Cups gegen Shakhtar Donezk (UKR) zwar mit 32:30 gewonnen, dabei allerdings einen äußerst bescheidenen Auftritt an den Tag gelegt. Das Rückspiel findet bereits am Samstag um 18.00 Uhr „Um Dribbel“ statt.

Es dauerte nicht sehr lange bis ersichtlich wurde, was der HB Käerjeng anbieten muss, um den Gegner aus Osteuropa unter Kontrolle zu haben: eine kompakte Abwehrleistung und ein schnelles Spiel nach vorne. Shakhtar spielte extrem unorthodox im Angriff und hatte sichtlich große Probleme, sobald die Käerjenger ihre Positionen in der Abwehr gefunden hatten. Donezk versuchte sich vor allem in Einzelaktionen und dies machte die Aufgabe der Hausherren etwas leichter.

Die Einwechslungen von Meis und Schroeder machten in Halbzeit eins den Unterschied. Sieben Treffer gingen bis zur Pause auf das Konto des Duos und so riss Käerjeng in der 26.' die Führung wieder etwas deutlicher an sich (16:12).



Auch nach dem Seitenwechsel schienen die Gastgeber alles unter Kontrolle zu haben und dennoch machte man sich das Leben unnötig kompliziert. Am Ende hielten die Ukrainer die Niederlage in Grenzen, dass noch ein Funken Hoffnung für das Rückspiel besteht. Bedanken kann man sich bei den Gastgebern.