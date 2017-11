(LW) - Die Red Boys stehen im Achtelfinale des europäischen Challenge-Cups. Bereits am Freitag legten Mauruschatt und Co. den Grundstein zum Weiterkommen mit einem klaren 43:23-Sieg gegen die Bulgaren von HC Dobrudja. Der Einzug ins Achtelfinale war also nur noch Formsache.

Am Samstagabend setzten sich die Differdinger mit 36:26 durch. Der Gegner hielt während der ersten 15 Minuten mit, dann zogen die Red Boys davon. Als die Vorentscheidung bereits zur Halbzeit gefallen war (18:12), gingen beide Mannschaften die zweite Hälfte etwas langsamer an. Beide Partien wurden vor heimischer Kulisse ausgetragen.



Käerjeng hat in der dritten Runde eine Niederlage einstecken müssen. Im russischen Krasnodar unterlagen die Handballer mit 27:31. Somit haben Meis und Co. am kommenden Samstag eine schwere Aufgabe vor sich, um im Rückspiel vor heimischer Kulisse doch noch in die nächste Runde einzuziehen. Unmöglich ist es bei diesem Ergebnis allerdings nicht.

Dimitroulias: "Ich bin zufrieden"

Die Käerjenger hielten gegen SKIF Krasnodar lange mit, lagen nach 40 Minuten lediglich mit einem Treffer in Rückstand (20:21). Dann zog Krasnodar aber vor 1 200 Zuschauern davon. Mit acht Treffern war Temelkov der beste Käerjenger Schütze.

"Wir wussten, dass es sehr schwer werden würde", so Trainer Dimitrios Dimitroulias. "Krasnodar war offensiv gut und hatte eine hohe Wurfquote. Trotzdem haben wir Lösungen gefunden. Ich bin zufrieden mit der Leistung meiner Spieler."



Das Rückspiel der Red Boys gegen Dobrudja (BUL) ist noch nicht beendet, genau wie die Partie der Düdelinger Frauen gegen Azeryol aus Aserbaidschan.



Düdelinger Frauen haben keine Chance

Die Frauen des HB Düdelingen hatten wie erwartet keine Chance gegen Azeryol aus Baku. In der dritten Runde musste der HBD eine 15:36-Niederlage einstecken, in der Halbzeitpause stand es 6:16.

Die Gegnerinnen aus Aserbaidschan waren einerseits größer, aber auch schneller. Auch auf taktischer und technischer Ebene waren die Düdelingerinnen unterlegen. Azeryol nahm das Geschehen von Beginn an in die Hand. Düdelingen versuchte, den Ball gegen die hoch gewachsene Verteidigung der Gegnerinnen drehen zu lassen, was auch öfter gelang. Vor dem Tor fehlte es aber an der nötigen Abgeklärtheit.