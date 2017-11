(DW) - Käerjeng hat in der dritten Runde des Challenge-Cups eine Niederlage einstecken müssen. Im russischen Krasnodar unterlagen die Handballer mit 27:31. Somit haben Meis und Co. am kommenden Samstag eine schwere Aufgabe vor sich, um im Rückspiel vor heimischer Kulisse doch noch in die nächste Runde einzuziehen. Unmöglich ist es bei diesem Ergebnis allerdings nicht.

Die Käerjenger hielten gegen SKIF Krasnodar lange mit, lagen nach 40 Minuten lediglich mit einem Treffer in Rückstand (20:21). Dann zog Krasnodar aber vor 1 200 Zuschauern davon. Mit acht Treffern war Temelkov der beste Käerjenger Schütze.

"Wir wussten, dass es sehr schwer werden würde", so Trainer Dimitrios Dimitroulias. "Krasnodar war offensiv gut und hatte eine hohe Wurfquote. Trotzdem haben wir Lösungen gefunden. Ich bin zufrieden mit der Leistung meiner Spieler."



Das Rückspiel der Red Boys gegen Dobrudja (BUL) ist noch nicht beendet, genau wie die Partie der Düdelinger Frauen gegen Azeryol aus Aserbaidschan.