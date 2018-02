(ms) - Berchem steht im Viertelfinale des Challenge-Cups. Das Team aus dem Roeserbann hat sich in der Runde der letzten 16 beim Doppeltermin in heimischer Halle zweimal gegen die Ukrainer von HC ZNTU-ZAB Zaporozhye durchgesetzt.



Nach dem 34:29-Sieg im Hinspiel am Samstag, gewann Berchem auch das Rückspiel. Mit 31:30 fiel das Ergebnis jedoch deutlich knapper aus. Allerdings lag das Team von Trainer André Gulbicki bereits nach zwölf Minuten mit 9:3 in Führung. Auf der anderen Seite gaben sich die Ukrainer zu keinem Zeitpunkt geschlagen und forderten Berchem bis zum Schluss.



In Bedrängnis sollten die Hausherren allerdings nie geraten und so steht am Ende eine verdiente Qualifikation für das Viertelfinale im Challenge-Cup.