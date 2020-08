Six clubs au moins ont laissé planer le suspense sur l'identité de leur gardien but pour cette ouverture de la saison. On y voit désormais plus clair… mais pas partout.

Ces gardiens ont gagné une première bataille

La hiérarchie ne saute pas toujours aux yeux dans l'un ou l'autre club. Qu'elle concerne une demi-douzaine d'équipes est une chose beaucoup plus rare. Le premier à livrer un indice fut Sébastien Grandjean en confiant les clefs de son but à Emanuel Cabral en Europa League mercredi avant de brouiller les pistes en titularisant Thomas Hym en championnat. On se réjouissait de voir qui de Sébastien Flauss ou de Kevin Sommer allait débuter dans les buts du Progrès, mais le report de la rencontre contre le Racing vendredi n'a pas éclairé la situation ...

