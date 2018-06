Nach dem Argentinier Lionel Messi ist auch Cristiano Ronaldo mit Portugal im WM-Achtelfinale gescheitert.

Cavani schießt Uruguay zum Sieg

(dpa) - Ein überragender Edinson Cavani hat Uruguays Defensivspezialisten ins WM-Viertelfinale geschossen und die Titel-Träume von Portugals Cristiano Ronaldo schon früh zerstört. Die Südamerikaner setzten sich am Samstagabend vor 44 287 Zuschauern in Sochi dank der schönen Tore Cavanis mit 2:1 durch. Während nach Weltmeister Deutschland nun auch Europameister Portugal früh aus Russland abreisen muss, entwickeln sich die Himmelblauen immer mehr zu einem Mitfavoriten auf den WM-Pokal.

Cavani (7.') hatte nach herrlicher Vorarbeit seines kongenialen Sturmpartners Luis Suarez schon früh per Kopfball die Führung erzielt. Portugals Abwehrchef Pepe (55.') sorgte nach Vorarbeit von Raphael Guerreiro zwar für Uruguays erstes Gegentor im Turnier. Wenig später aber schlenzte Cavani (62.') den Ball zum Endstand ins Tor. Der 33-jährige Cristiano Ronaldo dürfte damit bei seiner vierten WM-Teilnahme möglicherweise seine letzte Chance auf den WM-Titel vertan haben. Uruguay dagegen fordert am Freitag in Nizhni Novgorod im Viertelfinale Frankreich heraus.

Starke Defensive



Uruguay, als einzige Turnier-Mannschaft in der Gruppenphase ohne Gegentor, setzte auch im Duell mit den Portugiesen auf die bisher starke Defensive. Das sollte dazu beitragen, die Kreise von Cristiano Ronaldo einzuengen. Der Champions-League-Sieger von Real Madrid kam zu seinem 38. Einsatz bei einer WM oder EM und zog damit mit dem bisher führenden Bastian Schweinsteiger gleich.