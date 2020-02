Keine Gnade in der Hammer-Affäre: Der dreimalige Schwimm-Olympiasieger Sun Yang ist als Wiederholungstäter vom Internationalen Sportgerichtshof CAS mit einer Dopingsperre von acht Jahren belegt worden.

CAS sperrt Sun Yang für acht Jahre

(dpa) - Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat den chinesischen Schwimm-Star Sun Yang wegen der Verletzung von Anti-Doping-Regeln für acht Jahre gesperrt. Das gab der CAS am Freitag bekannt. Der Freistilschwimmer und dreimalige Olympiasieger verpasst damit unter anderem die Olympischen Spiele in diesem Sommer in Tokio. Der Fall des 28-Jährigen war im November des vergangenen Jahres neu verhandelt worden. Sun kündigte kurz nach dem Urteil einen Einspruch an.

"Das ist unfair. Ich glaube ganz fest an meine Unschuld", sagte er der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua: "Ich werde auf jeden Fall Einspruch einlegen, damit mehr Menschen die Wahrheit erfahren."

Sun Yang sammelt während seiner Laufbahn fleißig Goldmedaillen. Foto: AFP

Hintergrund der Verhandlung ist eine Dopingprobe Sun Yangs in der Nacht vom 4. auf den 5. September 2018, an deren Zerstörung mit einem Hammer das Umfeld des Chinesen direkt beteiligt gewesen sein soll. Das Doping-Panel des Weltverbandes FINA hatte Sun Yang am 3. Januar des vergangenen Jahres allerdings vom Betrugsverdacht freigesprochen.



Dagegen legte die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA Einspruch beim Cas ein. Bereits 2014 war Sun Yang wegen Dopings für drei Monate gesperrt gewesen.