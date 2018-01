(jot) - Gilles Muller (Weltranglistenposition: 28) wird in der Nacht zu Freitag seine Drittrundenbegegnung bei den Australian Open bestreiten. Es geht im zweiten Spiel nach 1 Uhr Luxemburger Zeit gegen den Weltranglistenelften Pablo Carreno Busta. Das Duell geht in der Margaret Court Arena, der drittgrößten Spielstätte bei den Australian Open (Fassungsvermögen: 7 500 Zuschauer), über die Bühne. Es werden bis zu 39 Grad Celsius erwartet.



Der Spanier hat in seiner Zweitrundenbegegnung bewiesen, über welch feines Händchen er verfügt. Gegen den Franzosen Gilles Simon punktete er von der Grundlinie aus mit dem Rücken zum Netz hin. Der Punkt war gleichbedeutend mit dem Gewinn des ersten Durchgangs. Im zweiten Durchgang profitierte er von der verletzungsbedingten Aufgabe von Simon (57).



Carreno Busta fühlt sich auf Sand am wohlsten, weiß allerdings auch auf Hartplatz zu überzeugen. So stand er im vergangenen Jahr im Halbfinale der US Open. Gegen Muller hat er bislang drei Mal auf der ATP-Tour gespielt. Zwei Mal gewann er auf Sand, bei den Australian Open vor drei Jahren verlor er allerdings in der ersten Runde.