Carneiro schwimmt zum Landesrekord

Joe GEIMER Luxemburgs beste Schwimmer sind gut drauf. Bei der EM in Budapest purzeln die Landesrekorde.

Zweiter Tag der Schwimmwettbewerbe bei der Europameisterschaft in Budapest, zweiter Luxemburger Landesrekord: Die Staffel über 4 x 100 Freistil hatte am Montag vorgelegt, Joao Carneiro zog am Dienstag nach.

Und wie: Im ersten Vorlauf über 200 m Schmetterling pulverisierte der erst 17-Jährige seine eigene Bestzeit regelrecht. Ende April hatte er diese zunächst auf 2'02''95 geschraubt und sich somit dem mittlerweile schon vier Jahre alten Rekord von Raphaël Stacchiotti (2'02''60) bereits gefährlich angenähert. Am Dienstagmorgen blieb seine Zeit in der ungarischen Hauptstadt schließlich bei 2'01''92 stehen. Er war also um mehr als eine Sekunde schneller als bislang!

„Jetzt hab ich endlich den Landesrekord aber auch noch Reserven, da geht noch mehr“, freute er sich nach seinem Rennen. Insgesamt belegt Carneiro Rang 32 unter 36 Teilnehmern.



Zwei weitere Bestleistungen

Vor Carneiro mussten seine Landsleute Pit Brandenburger und Ralph Daleiden über 100 m Freistil ins Becken. Brandenburger schlug im zweiten Vorlauf nach 50''41 an und konnte somit seine vier Jahre alte Bestzeit (50''69) verbessern.

Daleiden tat es ihm kurze Zeit später gleich. Im dritten Vorlauf verbesserte er sich auf 50''11. Der 18-Jährige konnte sich somit innerhalb eines Jahres von 51''71 auf 50''11 steigern. Der Landesrekord von Julien Henx (50''06) aus dem Jahr 2017 wird wohl bald fallen.

Im Klassement reicht es für Daleiden unter 98 Teilnehmern zu Rang 59. Brandenburger belegt Position 68.

Ralph Daleiden (l.) und Pit Brandenburger schwimmen persönliche Bestleistungen über 100 m Freistil. Foto: FLNS





