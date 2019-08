Die Fußballclubs aus Paderborn und Karlsruhe treten in der zweiten Runde des DFB-Pokals an. Vor allem der Zweitligist zieht ein machbares Los.

Carlson nach Darmstadt, Déjà-vu für Jans

Die Fußball-Nationalspieler Laurent Jans und Dirk Carlson gehen mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die zweite Runde des DFB-Pokals. Während Jans mit Paderborn wie schon am ersten Bundesligaspieltag (2:3) nach Leverkusen muss, winkt Karlsruhe und Carlson mit dem Gastspiel in Darmstadt ein Duell auf Augenhöhe.

KSC wirft Hannover aus dem Pokal Dirk Carlson und der Karlsruher SC stehen in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Auch Wolfsburg, Stuttgart und der FC Bayern siegen.

Den Höhepunkt der zweiten Pokalrunde bilden die Bundesligaduelle zwischen Dortmund und Mönchengladbach sowie Wolfsburg und Leipzig. Titelverteidiger FC Bayern reist nach Bochum, während Kaiserslautern gegen Nürnberg antreten muss. Die Begegnungen finden am 29. und 30. Oktober statt.

Zweite Runde

Dortmund (1) – Mönchengladbach (1)

Wolfsburg (1) – Leipzig (1)

Leverkusen (1) – Paderborn (1)

Bremen (1) – Heidenheim (2)

Hertha BSC (1) – Dresden (2)

Freiburg (1) – Union Berlin (2)

Düsseldorf (1) – Aue (2)

Bochum (2) – FC Bayern (1)

Bielefeld (2) – Schalke (1)

St. Pauli (2) – Frankfurt (1)

Darmstadt (2) – Karlsruhe (2)

Hamburg (2) – Stuttgart (2)

Duisburg (3) – Hoffenheim (1)

Kaiserslautern (3) – Nürnberg (2)

Saarbrücken (4) – Köln (1)

Verl (4) – Kiel (2)

In Klammern Ligazugehörigkeit.