Der Karlsruher Profi Dirk Carlson wurde im Spiel der 2. Bundesliga gegen Osnabrück mit voller Wucht am Kopf getroffen. Er wurde ins Krankenhaus transportiert.

Carlson muss ins Krankenhaus

Joe TURMES Der Karlsruher Profi Dirk Carlson wurde im Spiel der 2. Bundesliga gegen Osnabrück mit voller Wucht am Kopf getroffen. Er wurde ins Krankenhaus transportiert.

In der 2. Bundesliga war es ein sehr schmerzhafter Nachmittag für Dirk Carlson. Im Heimspiel von Karlsruhe gegen Osnabrück wurde er in der 29.' von Gästespieler Ceesay mit voller Wucht am Kopf getroffen. Der Linksverteidiger musste minutenlang behandelt werden, ehe er abtransportiert wurde. Den fälligen Elfmeter verschoss sein Team, nachdem Ceesay die Rote Karte gesehen hatte. Letztlich reichte es nur zu einem 1:1-Unentschieden.

Carlson erlitt eine Schnittwunde. Sie wurde noch in der Kabine getackert. Der 21-Jährige musste zur Sicherheit ins Krankenhaus.