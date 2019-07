Am Freitagabend beginnt in Deutschland die 2. Bundesliga. Aus Luxemburger Sicht wird es erst am Sonntag so richtig interessant. Dann tritt der Karlsruher SC an und Dirk Carlson könnte zum Einsatz kommen.

Carlson drängt sich beim Karlsruher SC auf

Bob HEMMEN

Als der Karlsruher SC Ende Mai Dirk Carlson als ersten Neuzugang für die kommenden Saison präsentierte, war der Luxemburger den meisten Fans des Drittliga-Aufsteigers völlig unbekannt. "Dirk ist ein junger Spieler mit viel Potenzial", stellte Sportdirektor Oliver Kreuzer den 21-Jährigen vor.

Carlson wechselt nach Karlsruhe Nationalspieler Dirk Carlson verlässt die Schweiz und spielt künftig in Deutschland. Der Linksverteidiger hat einen Dreijahresvertrag beim Karlsruher SC unterschrieben.

Der Luxemburger wurde mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet und sollte sich in Ruhe entwickeln. Dann begann die Saisonvorbereitung, in der Carlson überzeugt hat.

Am Sonntag beginnt für den Karlsruher SC die 2. Bundesliga um 15.30 Uhr. Zum Auftakt tritt der KSC bei der SV Wehen Wiesbaden an. Carlson könnte sein Profidebüt feiern, schließlich spielte er beim Grasshopper Club Zürich nur für die U21.

Schwartz: "Carlson macht Spaß"



Der in der vergangenen Saison noch gesetzte Damian Roßbach weiß, dass Carlson ihn auf die Ersatzbank verdrängen will: "Dirk ist ein guter Spieler. Konkurrenz gehört zum Geschäft. Es ist klar, dass wir um die Position des Linksverteidigers streiten", sagte Roßbach gegenüber "ka-news.de".

Dirk Carlson ist er 21 Jahre alt, doch er kommt bereits auf 17 Länderspiele. Foto: Ben Majerus

Trainer Alois Schwartz hat das Potenzial des Luxemburgers ebenfalls erkannt: "Carlson schiebt als Linksverteidiger viel an", erklärte er den "Fränkischen Nachrichten." Der 17-fache Nationalspieler überzeugte ihn in der Vorbereitung. "Carlson macht Spaß", sagte Schwartz "bnn.de."

Der Luxemburger wird also seine Chance bekommen, vielleicht schon zum Saisonauftakt.