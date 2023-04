Wundertüte Chelsea: Für Titelverteidiger Real Madrid sind die angeschlagenen Londoner im Viertelfinale der Champions League unberechenbar.

Carlo Ancelotti hat schon ein Date für das Finale

Wundertüte Chelsea: Für Titelverteidiger Real Madrid sind die angeschlagenen Londoner im Viertelfinale der Champions League unberechenbar.

(SID) – Das Date steht. Zwar ist es bis zum großen Finale in Istanbul noch ein bisschen hin, aber Carlo Ancelotti hat sich für seinen Geburtstag am 10. Juni schon einmal mit seinem Kumpel Paolo Maldini verabredet. „Unmittelbar nach der Auslosung rief er mich an und sagte: Paolo, wir sehen uns in Istanbul, okay?“, erzählte Maldini, Technischer Direktor des AC Mailand.

Niemand würde sich wundern, wenn Real tatsächlich schon wieder das Finale der Champions League erreicht – schließlich haben die Königlichen in den vergangenen zehn Jahren fünfmal den Pokal geholt. Jetzt wartet im Viertelfinale aber erst einmal der FC Chelsea, doch Real-Trainer Ancelotti gibt sich siegessicher.

Paolo Maldini will im Endspiel auf seinen Kumpel warten. Foto: AFP

„Wir haben großes Selbstvertrauen, und ich sehe eine Mannschaft, die eine Einheit und hoch motiviert ist“, sagte der Italiener, der „keine schönen Erinnerungen“ an Istanbul hat. 2005 verlor Milan mit Trainer Ancelotti und Abwehrchef Maldini ein episches Champions-League-Finale trotz einer 3:0-Führung noch gegen Liverpool. Aber „wenn wir uns an meinem Geburtstag sehen könnten, wäre das gut“, sagte er.

Erfolgsgeschichte 2012

Nun ist die Fallhöhe für Ancelotti nicht ganz so extrem, aber ein Scheitern gegen Chelsea wäre mindestens eine große Überraschung. Die Londoner straucheln, sie sind nur Elfter in der Liga, gerade hat mit Frank Lampard nach Thomas Tuchel und Graham Potter der dritte Trainer übernommen. Doch all die Turbulenzen sollen keine Ausrede sein.

Karim Benzema (l.) ist wieder in Form, Antonio Rüdiger warnt trotzdem. Foto: AFP

Lampard erinnerte sein Team an die Erfolgsgeschichte 2012, als er sich als Mittelfeldantreiber mit den Blues als krasser Außenseiter ins Finale kämpfte – und am Ende Bayern München niederrang. „Eine Mannschaft wird immer durch schwierige Momente gehen, um zu großen Momenten zu gelangen“, sagte Lampard vor dem Hinspiel am Mittwoch (21 Uhr).

Antonio Rüdiger warnte seine Kollegen auch davor, seinen Ex-Club zu unterschätzen. „Es ist nicht mehr das Team, für das ich gespielt habe. Es hat sich sehr verändert, und ich weiß nicht wirklich, was ich erwarten soll“, sagte der Real-Innenverteidiger, der das Viertelfinale 2022 als Chelsea-Profi gegen Madrid verlor, der „Marca“. Und bei „El Mundo“ fügte Rüdiger hinzu, Chelsea sei „unberechenbar“.

Doch Real ist Real – und gerade rechtzeitig für die heiße Phase der Saison ist auch Star-Angreifer Karim Benzema nach seinen Oberschenkel-Problemen wieder in Topform. „Er hat den Schalter umgelegt“, sagte Ancelotti über den Franzosen, der in den zwei Viertelfinals gegen Chelsea in der Vorsaison vier Tore erzielte – und damit den Grundstein auf Reals Weg zum Final-Triumph legte.

Der Titel ist auch diesmal wieder das Ziel, für das Finale an seinem Geburtstag hat sich Ancelotti schon verabredet.

Italienisches Duell (SID) – Beeindruckende 22 Punkte beträgt der Vorsprung auf Meister AC Mailand in der Serie A – doch Neapel-Trainer Luciano Spalletti ist gewarnt. „Nur Dummköpfe würden sagen, dass dies ein günstiges Los ist. Ich hätte es vorgezogen, nicht gegen eine italienische Mannschaft zu spielen“, sagte Spalletti vor dem Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale im San Siro von Mailand am Mittwoch (21 Uhr).

