Carel Zuidberg: "Oben mitspielen, aber nicht um jeden Preis"

Der ehemalige Volleyballnationalspieler Carel Zuidberg ist seit zwei Jahren Präsident des VC Lorentzweiler. Der Club will vermehrt auf die Jugend setzen.

Carel Zuidberg stand in der Saison 2019/2020 noch im Kader des VC Lorentzweiler. „Das ist jetzt nicht mehr nötig. Ich spiele nur noch in der zweiten Mannschaft mit den alten Männern“, sagt der Präsident des VC Lorentzweiler mit einem Lachen.

Der 48-Jährige ist seit zwei Jahren der erste Mann in seinem Heimatverein, der in der am Wochenende anlaufenden Spielzeit als Geheimfavorit gehandelt wird – auch wenn Zuidberg dies nicht unbedingt so sieht ...