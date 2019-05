Es sind noch zwei Etappen beim 102. Giro d'Italia zu bewältigen. Und Richard Carapaz ist dem Gesamtsieg wieder ein Stück näher gekommen.

Carapaz kommt dem Gesamtsieg näher

(sid) - Radprofi Richard Carapaz ist dem ersten ecuadorianischen Triumph beim Giro d'Italia einen wichtigen Schritt näher gekommen. Beim Ausreißererfolg des Kolumbianers Esteban Chaves auf der 19. und drittletzten Etappe der 102. Italien-Rundfahrt behauptete der 26-Jährige sein Rosa Führungstrikot mühelos und geht mit einem Polster von fast zwei Minuten auf Vincenzo Nibali (I/Bahrain) ins Schlusswochenende.

Während Carapaz unter Mithilfe seines spanischen Teams Movistar seine Konkurrenten in Schach hielt, erwies sich Chaves (Mitchelton) auf dem Teilstück in den Dolomiten als stärkster Fahrer einer zwölfköpfigen Fluchtgruppe. Nach einem Angriff kurz vor der Bergankunft nach 151 km in San Martino di Castrozza behauptete Chaves einen knappen Vorsprung von zehn Sekunden auf den Italiener Andrea Vendrame (Androni).



Bob Jungels (Deceuninck) belegte am Freitag Rang 63 (auf 14'57''). Ben Gastauer kam als 102. mit einem Rückstand von 18'30'' ins Ziel. In der Gesamtwertung steht Jungels auf Position 27 (58'51'') und Gastauer auf Platz 79 (2.44'01'').



Finale Möglichkeit



Carapaz muss sich aber noch einiger Angriffe erwehren, bis sein Gesamtsieg feststeht. Die schwere 20. Etappe am Samstag zum Monte Avena (194 km) bietet die finale Möglichkeit, große Abstände herauszufahren. Für das Zeitfahren am Sonntag braucht der Kletterspezialist aus den Anden wohl ein gewisses Polster vor Nibali und Primoz Roglic (SLO/Jumbo). Nibali liegt auf Rang zwei 1'54 '' hinter Carapaz, Roglic folgt mit einem Rückstand auf das Maglia Rosa von 2'16''.