Carapaz holt Etappensieg und Rosa Trikot, Jungels verliert erneut Zeit

Richard Carapaz hat beim Giro d'Italia mit seinem zweiten Etappensieg die Führung in der Gesamtwertung erobert. Bob Jungels verliert erneut viel Zeit.

(sid) - Richard Carapaz aus Ecuador hat nach einer couragierten Fahrt die nächste schwere Alpenetappe des 102. Giro d'Italia für sich entschieden und zugleich das Rosa Führungstrikot erobert. Der 25-Jährige aus dem spanischen Team Movistar triumphierte auf dem 14. Abschnitt nach 131 km zwischen Saint Vincent und Courmayeur vor dem Briten Simon Yates (Mitchelton) und dem Italiener Vincenzo Nibali (Bahrain).



Bob Jungels (Deceuninck) verlor erneut viel Zeit, am Samstag waren es als 47. insgesamt 17'25''. Auch Ben Gastauer ist nach seinen Magenproblemen noch immer nicht wieder bei 100 Prozent. Auf der 14. Etappe verlor der Ag2r-Profi als 81. fast eine halbe Stunde. In der Gesamtwertung liegt Jungels jetzt auf Rang 26 (auf 30'35''). Gastauer hat Position 79 (1.27'') inne.



Carapaz, der bereits die vierte Etappe gewonnen hatte, löste sich knapp 28 km vor dem Ende am Colle San Carlo von den Favoriten um den Slowenen Primoz Roglic (Jumbo) und brachte einen Vorsprung von 1'32'' auf Yates und 1'54'' auf Nibali ins Ziel. Das Maglia Rosa übernahm der Südamerikaner vom Slowenen Jan Polanc (Emirates), der viel Zeit verlor.



14 Richard Carapaz (ECU/Movistar) holt seinen zweiten Etappensieg und übernimmt die Führung in der Gesamtwertung. Foto: Serge Waldbillig

Bildergalerie

Richard Carapaz (ECU/Movistar) holt seinen zweiten Etappensieg und übernimmt die Führung in der Gesamtwertung. Foto: Serge Waldbillig Richard Carapaz (ECU/Movistar) gewinnt die 14. Etappe von Saint Vincent nach Courmayeur. Foto: Serge Waldbillig Die Favoritengruppe mit Rafal Majka (PL/Bora), Vincenzo Nibali (I/Bahrain) und Pavel Sivakov (RUS/Ineos). Foto: Serge Waldbillig Pavel Sivakov (RUS/Ineos), Primoz Roglic (SLO/Jumbo) und Mikel Landa (E/Movistar). Foto: Serge Waldbillig Primoz Roglic (SLO/Jumbo) und Mikel Landa (E/Movistar). Foto: Serge Waldbillig Bauke Mollema (NL/Trek) und Davide Formolo (I/Bora). Foto: Serge Waldbillig Jan Polanc (SLO/Emirates) mußte das "Maglia Rosa" nach zwei Tagen abgeben. Foto: Serge Waldbillig Auch auf der 14. Etappe konnte Bob Jungels (Deceuninck) den Spitzenfahrern nicht folgen. Foto: Serge Waldbillig Bob Jungels (Deceuninck) beendet die Etappe auf dem enttäuschenden 47. Rang. Foto: Serge Waldbillig Giulio Ciccone (I/Trek) der Leader der Bergwertung. Foto: Serge Waldbillig Ben Gastauer (Ag2r) wird 81. Foto: Serge Waldbillig Ben Gastauer (Ag2r) und Davide Villella (I/Astana). Foto: Serge Waldbillig Das Fahrerfeld auf der 14. Etappe. Foto: Serge Waldbillig Etappensieger Richard Carapaz (ECU/Movistar). Foto: Serge Waldbillig

15. Etappe endet in Como



Roglic, der als Achter zeitgleich mit Nibali in der Nähe des Mont-Blanc-Massivs ankam, liegt als Gesamtzweiter sieben Sekunden hinter Carapaz. Der 29-jährige Roglic war in der wichtigsten Phase der Etappe wieder auf sich alleingestellt. Roglic und Nibali, der direkt hinter seinem Rivalen mit 1'47'' auf Carapaz auf Gesamtposition drei rangiert, beäugten und neutralisierten sich wie bereits am Freitag. Movistar und Carapaz profitierten davon.

Die 15. Giro-Etappe am Sonntag ähnelt der Lombardei-Rundfahrt, die immer im Oktober als Schlusspunkt der Saison stattfindet. Das Teilstück endet wie das Rennen der fallenden Blätter in Como. Besonders im letzten Drittel ist der Abschnitt durchaus kompliziert und mit einigen unangenehmen Hindernissen gespickt. Die Favoriten müssen gewiss wachsam sein, am Montag folgt der zweite Ruhetag.