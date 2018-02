(DW) - Die Fahne mit dem Roude Léiw ist in Valkenburg allgegenwärtig. Mehrere voll besetzte Busse sind aus Luxemburg zur Cyclocross-WM in Valkenburg gefahren, um die zehn FSCL-Athleten zu unterstützen. Bei guter Stimmung peitschten die Fans die Luxemburger Fahrer am Samstag nach vorne und wurden mit tollen Ergebnissen belohnt. Viele von ihnen sind nicht nur wegen dem Sport, sondern auch wegen der Partyatmosphäre zur WM gefahren, wie sie im Video erzählen.

Doch die Luxemburger Fans sind nur eine kleine Fraktion von Zehntausenden, die sich die WM anschauen ...