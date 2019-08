Am Freitagabend beginnt die neue Bundesliga-Saison. Die beiden Luxemburger Laurent Jans und Leandro Barreiro kämpfen mit ihren Teams um den Klassenerhalt.

Bundesliga: Zwei Luxemburger, ein Ziel

Bob HEMMEN Am Freitagabend beginnt die neue Bundesliga-Saison. Die beiden Luxemburger Laurent Jans und Leandro Barreiro kämpfen mit ihren Teams um den Klassenerhalt.

Die Vorfreude ist groß: Am Freitag (20.30 Uhr) läutet Titelverteidiger Bayern München die neue Saison vor heimischer Kulisse gegen Hertha BSC ein. Während die Münchner und Borussia Dortmund als Favoriten in die Saison gehen, verfolgen die beiden Luxemburger mit ihren Teams andere Ziele.

Der vom FC Metz nach Paderborn ausgeliehene Laurent Jans weiß, dass der Aufsteiger um den Klassenerhalt kämpfen wird: "Es ist schwer zu sagen, welche Teams wir hinter uns lassen müssen." Neben den Aufsteigern Köln, Paderborn und Union Berlin gelten auch Düsseldorf und Augsburg als mögliche Abstiegskandidaten.



Nach einer durchwachsenen Saisonvorbereitung sowie der überraschenden 0:2-Niederlage im DFB-Pokal in Kaiserslautern sind aber auch die Mainzer gewarnt. Leandro Barreiro zählte beim Bundesligisten zu den Gewinnern der Vorbereitung. Zudem wurde er in den Mannschaftsrat gewählt. Der 19-Jährige, der vergangenen Saison ein Mal in der Bundesliga zum Einsatz kam, stand in den Testspielen mehrfach in der Startelf, saß in Kaiserslautern allerdings auf der Bank. Am Samstag (15.30 Uhr) hofft Barreiro in Mainz auf seinen zweiten Bundesligaeinsatz.

Leandro Barreiro soll in dieser Saison eine größere Rolle spielen. Foto: Getty Images

Nationalmannschaftskollege Jans stand im DFB-Pokal in der Startelf, Paderborn setzte sich bei Regionalligist Rödinghausen erst im Elfmeterschießen durch. "Mir war klar, dass es keine einfache Partie werden würde", sagt der 27-Jährige.

Konkurrenzkampf



Jans will jetzt auch in der Bundesliga zum Einsatz kommen, doch Konkurrent Mohamed Dräger stieg vergangene Saison mit Paderborn auf und konnte bereits Punkte bei Trainer Steffen Baumgart sammeln: "Er ist auch ein guter Spieler. Auf diesem Niveau gibt es bei jedem Club Konkurrenz. Doch ich glaube an meine Qualitäten und möchte mich aufdrängen", so Jans.



Der Luxemburger ist heiß auf den Saisonstart. Zum Auftakt tritt Paderborn am Samstag (15.30 Uhr) in Leverkusen an. "Jeder Fußballer freut sich auf Spiele gegen Weltstars. Es kommen viele schöne Begegnungen auf mich zu, deshalb bin ich glücklich, dass es endlich losgeht."