Dortmund und Mönchengladbach feiern in der Fußball-Bundesliga klare Erfolge. Zwei Torschützen machen nach ihren Treffern auf einen brisanten Todesfall aufmerksam.

Bundesliga: Zeichen gegen Rassismus

Dortmund und Mönchengladbach feiern in der Fußball-Bundesliga klare Erfolge. Zwei Torschützen machen nach ihren Treffern auf einen brisanten Todesfall aufmerksam.

Fünf Tage nach der Niederlage im Titelkampf gegen den FC Bayern hat Dortmund den zweiten Rang in der Fußball-Bundesliga gefestigt. Der BVB gewann am Sonntag beim Letzten Paderborn, der ohne Laurent Jans antrat, mit 6:1. Der Vorsprung auf Rang drei beträgt fünf Spieltage vor Schluss vier Zähler, Leipzig könnte am Montag bis auf zwei Punkte heranrücken. Hazard (54.'), Sancho (57.', 74.', 90. + 1.'), Hakimi (85.') und Schmelzer (89.') entschieden die Partie für den BVB, Hünemeier traf mit einem umstrittenen Handelfmeter zum 1:2 (72.'). Paderborn hat nach der 18. Saisonniederlage acht Zähler Rückstand auf Rang 16.

Derweil ist Mönchengladbach die erneute Qualifikation für die Europa League kaum noch zu nehmen. Das Team von Trainer Marco Rose gewann sein Heimspiel gegen Union Berlin mit 4:1 und rückt zunächst auf Rang drei. Neuhaus gelang in der 17.' der 3 000. Bundesligatreffer der Borussia. Thuram (41.', 59.') mit einem Doppelpack und Pléa (81.') schossen die weiteren Treffer gegen die Köpenicker. Für Berlin traf Andersson (50.') zum zwischenzeitlichen 1:2. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer rutschte durch die Niederlage auf Rang 14 ab und hat nur noch vier Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang.



Polizist in Minneapolis wegen "Third Degree Murder" angeklagt Acht Minuten und 46 Sekunden drückte der weiße Polizist sein Knie auf den Nacken von George Floyd - obwohl der Schwarze fast drei Minuten lang kein Lebenszeichen mehr zeigte. Nun wird Anklage erhoben.

Doch der 29. Spieltag bot auch eine Geschichte um politische Statements: Gleich drei Profis nutzen ihre Bühne, um gegen den gewaltsamen Tod des US-Bürgers George Floyd in Minneapolis zu protestieren. Schalkes McKennie trug eine Armbinde mit der Aufschrift „Justice for George“ (Gerechtigkeit für George), Mönchengladbachs Thuram fiel demonstrativ auf die Knie und der Dortmunder Sancho brachte auf einem T-Shirt seinen Unmut zum Ausdruck.

„Wir müssen für das einstehen, woran wir glauben, und ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass wir gehört werden!“, schrieb McKennie bei Twitter. In Erinnerung an den bei einem Polizeieinsatz getöteten Afroamerikaner hatte der 21-Jährige während der zweiten Halbzeit der Partie gegen Bremen (0:1) eine Armbinde mit der eindeutigen Botschaft getragen. Ein starkes Zeichen gegen Rassismus und Polizeigewalt, das aber den Deutschen Fußballbund beschäftigen wird.

Auf der Armbinde des Schalkers Weston McKennie steht der Name "Justice for George". Foto: AFP









Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.