(dpa) - Mit phasenweise meisterlichem Angriffsfußball hat der FC Bayern die 55. Bundesligasaison gegen Bayer 04 Leverkusen eröffnet. Das Münchner Starensemble bestätigte beim unterhaltsamen 3:1 (2:0) am Freitagabend gegen defensiv überforderte Gäste auf Anhieb die Ansprüche auf den sechsten Meistertitel am Stück. Die Neuzugänge Niklas Süle (9.') und Corentin Tolisso (18.') stellten vor 75 000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena flott die Weichen auf den erwarteten Erfolg für das Team von Trainer Carlo Ancelotti.

Ein Unwetter stoppte zwischenzeitlich die Münchner Angriffsmaschine und sorgte auch für einen verspäteten Beginn der zweiten Spielhälfte. Da legten die Bayern dann schnell nach: Robert Lewandowski (53.') verwandelte einen Foulelfmeter, der nach dem ersten Videobeweis in der Bundesliga-Geschichte nachträglich gegeben wurde. Schiedsrichter Tobias Stieler hatte ein Foul von Charles Aranguiz an Lewandowski übersehen und zeigte nach Intervention des Videoassistenten Jochen Drees auf den Punkt. Admir Mehmedi (65.') nutzte eine der zahlreichen Chancen der mutigen Gäste gegen die häufig sorglose Bayern-Abwehr.

Torschütze Süle gestand: „Wir haben uns schwer getan. In der ersten Halbzeit hatten wir noch gute Chancen, die zweite Halbzeit war nicht so gut.“ Bayer-Schlussmann Bernd Leno ärgerte sich indes. „Ich habe gemischte Gefühle. Da war mehr drin“, sagte er.



Schiedsrichter Tobias Stieler sorgte für die Videobeweis-Premiere in der Bundesliga.

Foto: AFP

Leverkusens Defensive mit ihrem neuen Abwehrchef Sven Bender war hoffnungslos überfordert, im Mittelfeld ließen die Gäste den Münchnern zu viel Platz. Nach vorne kombinierten sie ganz passabel. Doch ihre wenigen Chancen in Hälfte eins durch Mehmedi (12.') und Kevin Volland (21.') nutzten sie nicht konsequent und scheiterten an Sven Ulreich, der noch einmal Nationaltorhüter Manuel Neuer bei den Bayern vertrat.