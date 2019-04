Die Augsburger Fußballer haben überraschend bei Eintracht Frankfurt gewonnen. Während sich der FC Bayern um seinen Torhüter sorgt, gibt es in Hoffenheim einen Trauerfall.

Bundesliga: Traumstart für Trainer Schmidt

(dpa/sid) - Der FC Augsburg hat in seinem ersten Spiel unter Trainer Martin Schmidt drei wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt. Die Augsburger setzten sicham Sonntag gegen den Europa-League-Viertelfinalisten Eintracht Frankfurt mit 3:1 durch. Die Frankfurter waren zunächst vor 51 000 Zuschauern in der Commerzbank-Arena durch einen Kopfball von Paciencia (14.') in Führung gegangen, kassierten in der ersten Halbzeit aber noch zwei Gegentreffer durch Richter (31.', 45. + 4.').

Nachdem Frankfurts Fernandes mit Gelb-Rot vom Platz geschickt worden war (47.'), traten die Augsburger spielbestimmender auf, sorgten aber erst in der 84.' durch ein Tor von Gregoritsch für die Entscheidung. Für Augsburg war es der erste Sieg nach drei Niederlagen in Serie, für Frankfurt die erste Bundesliga-Niederlage der Rückrunde. Der FCA liegt in der Tabelle nun auf Platz 14 und hat sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. Eintracht Frankfurt bleibt Tabellenvierter und auf Champions-League-Kurs.

Neuer im Pech

Deutschlands Nationaltorhüter Neuer droht derweil die nächste Verletzungspause. Der 33-Jährige verletzte sich beim 4:1 des FC Bayern München bei Fortuna Düsseldorf ohne Einwirkung des Gegners an der Wade und musste in der 53.' ausgewechselt werden. Die Blessur zog sich der Schlussmann bei einem Ausfallschritt zu, anschließend humpelte er mit gesenktem Kopf vom Feld.

Manuel Neuer muss verletzt vom Feld, Sven Ulreich (2.v.l.) ersetzt ihn. Foto: AFP

"Es ist dieselbe Wade, die ihm vor zwei Wochen schon Probleme bereitet hat", sagte Trainer Niko Kovac nach dem Spiel: „Wir müssen die MRT-Untersuchung am Montag abwarten. Wenn er sich verletzt hat, würde uns das schon treffen.“

In der Rückrunde der Fußball-Bundesliga hatte Neuer schon zwei Spiele wegen einer Daumenverletzung und eines wegen Wadenproblemen verpasst. In der vergangenen Saison kam er wegen eines Mittelfußbruches nur auf drei Ligaeinsätze.

Schicksalsschlag in Hoffenheim

Während des Spiels zwischen der TSG Hoffenheim und Hertha BSC (2:0) ist am Sonntag ein Fan der Gastgeber gestorben. Das gab der Club bekannt. Angaben zu den näheren Umständen machten die Hoffenheimer nicht.

"Unser heutiger Heimsieg wurde vom tragischen Tod eines TSG-Fans überschattet. Unsere Herzen und Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei den Hinterbliebenen des Verstorbenen, unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden", teilte die TSG bei Twitter mit.