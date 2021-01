Stuttgart hat in der Fußball-Bundesliga einen 4:1-Auswärtserfolg in Augsburg gefeiert. Der Aufsteiger zeigte sich erneut sehr spielstark.

Bundesliga: Stuttgart überzeugt weiter auswärts

Stuttgart hat in der Fußball-Bundesliga einen 4:1-Auswärtserfolg in Augsburg gefeiert. Der Aufsteiger zeigte sich erneut sehr spielstark.

(sid) - Der VfB Stuttgart bleibt auswärts eine Spitzenmannschaft der Fußball-Bundesliga. Im Auswärtsduell beim FC Augsburg gelang dem beeindruckend spielstarken Aufsteiger mit einem verdienten 4:1 bereits der fünfte Sieg im gegnerischen Stadion.

Nicolas Gonzalez (10.', Foulelfmeter), Silas Wamangituka (29.'), Gonzalo Castro (61.') und Daniel Didavi (86.') sicherten dem taktisch cleveren VfB die Punkte 15 bis 17 fern der eigenen Arena - in der Auswärtstabelle steht die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo damit auf dem ersten Platz. In der Gesamtwertung zog Stuttgart am FCA vorbei auf Rang zehn (23 Punkte).

Nach einer beeindruckenden ersten Halbzeit ließen sich die Stuttgarter 28 Sekunden nach der Pause durch den Anschlusstreffer (46.') des später mit Gelb-Rot vom Platz gestellten Marco Richter (76.') überrumpeln, sie blieben aber unbeeindruckt und überzeugten durch ihre reifere Spielanlage und vor allem ihr schnörkelloses Direktspiel nach vorne.

Bielefeld mit Befreiungsschlag

Im zweiten Sonntagsspiel besiegte Aufsteiger Bielefeld Hertha BSC mit 1:0. Yabo gelang der goldene Treffer (64.'). Bielefeld verließ durch den Sieg den Relegationsrang, den nun Köln belegt. Mainz, das Team von Leandro Barreiro, weist nun bereits sieben Punkte auf Bielefeld auf, das den ersten Nichtabstiegsplatz belegt.

















