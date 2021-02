Während Frankfurt in der Fußball-Bundesliga weiter gewinnt, wird in Bielefeld nicht angepfiffen. Der Rasen ist nicht bespielbar.

Bundesliga: Spiel in Bielefeld wegen Schneefalls abgesagt

Das Bundesliga-Heimspiel von Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen am Sonntagabend ist wegen des massiven Wintereinbruchs in der Region abgesagt worden. Die ordnungsgemäße Durchführung des Spiels sei nicht gewährleistet, teilte die Deutsche Fußball Liga mit. Die Entscheidung sei wegen der „starken und anhaltenden Schneefälle in Verbindung mit Frost“ im Einvernehmen mit dem Schiedsrichter getroffen worden.

Für die Begegnung in der Bundesliga muss nun ein neuer Termin gefunden werden. Dieser solle zeitnah bekanntgegeben werden, teilte die DFL mit. Nach Angaben von Arminias Medienchef Daniel Mucha hatte der Club zuvor noch alles versucht, um den Platz bespielbar zu machen.

Auf diesem Rasen kann nicht gespielt werden. Foto: dpa

Mitarbeiter sollten den Rasen vom Schnee befreien. Zuvor war bereits das Heimspiel des SC Paderborn gegen den 1. FC Heidenheim in der 2. Bundesliga wegen der starken Schneefälle abgesagt worden. „Die Gefahr für die Spieler ist zu groß und es wäre kein fairer Wettbewerb gegeben“, teilte der Bundesliga-Absteiger SCP via Twitter mit.

Aufsteiger Bielefeld ist derzeit 16. der Tabelle mit vier Punkten Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz. Bremen steht mit fünf Punkten mehr als die Arminia im unteren Mittelfeld der Tabelle.

Deutlich weiter vorne rangiert Frankfurt, das wenige Stunden zuvor mit 3:1 in Hoffenheim gewann. Somit bleibt die Eintracht in diesem Jahr als einzige Mannschaft in der Bundesliga ungeschlagen. Das Team ist als Tabellenvierter weiter auf Champions League-Kurs. Kostic (15.'), N'Dicka (62.') und Silva (64.') trafen im leeren Sinsheimer Stadion für die Gäste, Bebou (47.') sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Hoffenheim ist Tabellenzwölfter.





