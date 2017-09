(sid) - Der FC Bayern hat fünf Tage vor dem mit Spannung erwarteten Champions-League-Duell gegen Neymar und Co. einen herben Dämpfer hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Carlo Ancelotti kam vor dem Gruppenspiel am Mittwoch beim Millionenclub Paris SG in der Liga gegen den VfL Wolfsburg nach einem trägen Auftritt nicht über ein mageres 2:2 hinaus und muss im Parc des Princes deutlich zulegen.



Zunächst steht am heutigen Nachmittag aber erst einmal ein Wiesn-Besuch der Münchner Stars an, der nach dem Unentschieden nicht allzu entspannt ausfallen dürfte. Lewandowski brachte die Bayern mit einem fragwürdigen Foulelfmeter (33.') in Führung. Der Torjäger hatte gegen den VfL vor genau zwei Jahren mit fünf Treffern in neun Minuten für einen Weltrekord gesorgt. Der wiedergenesene Robben hatte dann beim 2:0 mit einem abgefälschten Schuss Glück (42.').

Das 2:1 durch einen Freistoß von Arnold (56.') wurde von einem schweren Patzer durch Ulreich, der derzeit den verletzten Neuer vertritt, begünstigt. Sieben Minuten vor dem Abpfiff sorgte Didavi durch den glücklichen Ausgleich für Ernüchterung bei den Gastgebern.