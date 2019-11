RB Leipzig hat durch einen 3:2 Auswärtssieg beim den SC Paderborn um Laurent Jans an die Tabellenspitze geschossen.

Bundesliga: RB Leipzig stürmt auf Platz eins

RB Leipzig hat durch einen 3:2 Auswärtssieg beim den SC Paderborn um Laurent Jans an die Tabellenspitze geschossen.

(dpa/MaH) - RB Leipzig hat sich durch ein 3:2 bei Schlusslicht SC Paderborn vorerst an die Tabellenspitze gesetzt. Der Luxemburger Nationalspieler Jans stand dabei erneut in der Startelf von Paderborn und gab die Vorlage zum ersten Tor durch Mamba. Er wurde in der 84.' ausgewechselt.

Allerdings kann Borussia Mönchengladbach mit einem Sieg an diesem Sonntag gegen den SC Freiburg die Tabellenführung zurückerobern.

Klinsmann: Niederlage zur Premiere

Für Jürgen Klinsmann ist das Debüt als Trainer von Hertha BSC ohne Erfolg geblieben. Der frühere Bundestrainer verlor am Samstag mit den Berlinern gegen Borussia Dortmund 1:2. Damit rutschte die Hertha auf den Relegationsplatz ab. Die Diskussionen um BVB-Coach Lucien Favre dürften sicht damit vorerst beruhigen. Dortmund (23 Punkte) verbesserte sich am Samstag auf Rang fünf.

Auf einem Abstiegsplatz verbleibt der 1. FC Köln, der im zweiten Spiel unter Trainer Markus Gisdol gerade noch zu einem 1:1 gegen den FC Augsburg kam. Außerdem trennten sich die TSG 1899 Hoffenheim und Fortuna Düsseldorf 1:1.