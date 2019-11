Neun Bundesligaspiele lang saß Laurent Jans in Paderborn auf der Bank. Am zehnten Spieltag feierte der Fußballer nun seine Premiere in der höchsten deutschen Liga.

Bundesliga-Premiere für Fußballer Jans

Daniel WAMPACH Neun Bundesligaspiele lang saß Laurent Jans in Paderborn auf der Bank. Am zehnten Spieltag feierte der Fußballer nun seine Premiere in der höchsten deutschen Liga.

Zehn Spieltage lang musste Laurent Jans warten. Der Luxemburger Fußball-Nationalspieler sah die ersten neun Bundesligapartien seiner Paderborner nur von der Bank aus. Das änderte sich allerdings am Freitagabend.

Jans feierte auswärts in Hoffenheim nämlich eine Premiere und kam erstmals in der Bundesliga zum Einsatz. Bei der 0:3-Niederlage wurde der 27-Jährige in der Halbzeitpause für Mohamed Dräger eingewechselt - zu dem Zeitpunkt hatte das Team des Luxemburger Außenseiters bereits drei Tore kassiert.

Viel Grund zur Freude hatte Jans bei seiner Premiere also nicht. Paderborn bleibt mit vier Punkten nach zehn Spielen auf dem letzten Tabellenplatz.